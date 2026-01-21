Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La grovense Lara Lois triunfa en el estreno de la BTT Resistencia de Meis

Un total de 250 participantes disfrutaron de la primera edición de la prueba

María Caldas
21/01/2026 15:22
La entrega de premios de la prueba de resistencia en Meis
La entrega de premios de la prueba de resistencia en Meis
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Copa Galicia BTT Resistencia rompe su límite de eventos esta temporada. Por primera vez, la competición invernal cuenta con seis pruebas en su calendario, y este crecimiento se debe al estreno de una prueba. 

Con 250 participantes, un circuito que dejó a todos satisfechos y un palmarés muy diferente al de días anteriores, la BTT 3H Resistencia organizada por el Club Armenteira e Punto celebró su primera edición este domingo en el municipio pontevedrés de Meis.

A nivel individual, destacaron Daniel García, del Xesteiras, con un segundo puesto en élite, en un podio que completó Alejandro Silva, del Armenteira. Manuel Souto, del Xesteiras, lider de la categoría júnior, fue cuarto en la general, y su compañero de equipo Óscar Pino se hizo con el primer puesto de máster -30. 

En -60 dominó el vilagarciano Manuel Bugallo. El Club de Montaña Xesteiras, que recibió el trofeo al mejor equipo, disfrutó de un debut triunfal de la grovense Lara Lois, siendo una de las dos corredoras que logró dar seis vueltas, logrando una diferencia de 11:47 sobre la segunda, Raquel Román.

Con una vuelta menos al circuito, Rebeca Muñoz (Xesteiras) se clasificó tercera y Patricia González (Ribadumia) obtuvo la cuarta plaza.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Cata albariu00f1o

Los vinos de Rías Baixas cierran un laureado 2025 con 247 premios nacionales e internacionales
A. Louro
El ideal gallego

El Ayuntamiento de Ribeira destina 6.000 euros al próximo Festival de Murgas y Comparsas de Carnaval
Chechu López
Carlos Coira entregó los trofeos en categoría sénior

El Campeonato Provincial de ajedrez baja el telón en Vilagarcía
María Caldas
Fran Núñez, Ana Barreiro y Cándido Pazó presentaron la escenificación de la nueva versión teatral de 'Memorias dun neno labregó' que se podrá presenciar en Ribeira

La nueva versión teatral de ‘Memorias dun neno labrego’, del Centro Dramático Galego, recalará el 6 de febrero en el auditorio de Ribeira
Chechu López