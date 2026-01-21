La grovense Lara Lois triunfa en el estreno de la BTT Resistencia de Meis

La entrega de premios de la prueba de resistencia en Meis Cedida

La Copa Galicia BTT Resistencia rompe su límite de eventos esta temporada. Por primera vez, la competición invernal cuenta con seis pruebas en su calendario, y este crecimiento se debe al estreno de una prueba.

Con 250 participantes, un circuito que dejó a todos satisfechos y un palmarés muy diferente al de días anteriores, la BTT 3H Resistencia organizada por el Club Armenteira e Punto celebró su primera edición este domingo en el municipio pontevedrés de Meis.

A nivel individual, destacaron Daniel García, del Xesteiras, con un segundo puesto en élite, en un podio que completó Alejandro Silva, del Armenteira. Manuel Souto, del Xesteiras, lider de la categoría júnior, fue cuarto en la general, y su compañero de equipo Óscar Pino se hizo con el primer puesto de máster -30.

En -60 dominó el vilagarciano Manuel Bugallo. El Club de Montaña Xesteiras, que recibió el trofeo al mejor equipo, disfrutó de un debut triunfal de la grovense Lara Lois, siendo una de las dos corredoras que logró dar seis vueltas, logrando una diferencia de 11:47 sobre la segunda, Raquel Román.

Con una vuelta menos al circuito, Rebeca Muñoz (Xesteiras) se clasificó tercera y Patricia González (Ribadumia) obtuvo la cuarta plaza.