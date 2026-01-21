El Natural Sport y el Costado TKD triunfan en el absoluto

Las deportistas del Natural y Costado en el podio Cedida

El Campeonato Gallego Absoluto volvió a dejar como grandes protagonistas a los deportistas barbanzanos. Luego de una intensa y bonita preparación, tanto el Natural Sport de Ribeira como el Costado TKD de Boiro consiguieron subirse al podio.

Por un lado, el cuadro ribeirense volvió a demostrar que son los grandes reyes del tapiz, y es que el equipo logró la primera posición en la categoría femenina, masculina y general, realizando nada más y nada menos que tres finales dobles entre miembros del mismo club.

Por un lado, Lois Tomás venció a Anxo Vidal en la categoría de -63kg, Carla Sesar pasó por encima de Irene Rodríguez en -57, y Ansou Ndong venció a Álex Páramo en la categoría de -68kg. “Ansou está llamando a las puertas de la selección, y es que no solo es el campeón gallego actual, sino que viene de ganar el oro en los dos últimos rankeables, y tampoco ha bajado del podio en los últimos eventos”, señalan desde el Natural Sport.

“Estamos muy contentos con su rendimiento, al igual que con el de Álex Páramo, han estado a un nivel superior”, recalcan desde la entidad ribeirense.

Otro de los deportistas destacados por el Natural Sport fue Víctor Videla, que realizó un campeonato muy solvente, venciendo en la final por diferencia. Por otra parte, Tomasa Franco, Nuria Cernadas, y Ainhoa Teira se hicieron con la segunda plaza y siguen sumando puntos en su particular batalla. Los bronces cayeron para Carmen Santamaría, Sarai Romay, Noé Fajardo, Noa Romero y Dani Caamaño.

Tres medallas para Boiro

El Costado TKD de Boiro, por su parte, se hizo con tres medallas en el Campeonato Absoluto, un oro y dos bronces, así como un quinto puesto para Vic Costado.

El oro se lo colgó Desi Rivadulla, demostrando así el alto nivel competitivo que mantiene la atleta boirense. Las dos medallas de bronce que completaron el medallero boirense fueron obra de Ricardo Otero y Yaiza Rivadulla, mientras que Vic Costado se hizo con el quinto puesto tras ganar el primer combate, del que salió lesionado.