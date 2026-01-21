Mi cuenta

+Deportes

El Club de Atletismo Barbanza desplaza a dos deportistas al Campeonato Absoluto

María Caldas
21/01/2026 18:00
A la izquierda, Lara Lapa junto a Sofía Paz en las pistas del Expourense
A la izquierda, Lara Lapa junto a Sofía Paz en las pistas del Expourense
Cedida
Dos atletas del Club de Atletismo Barbanza, Sofía Paz y Lara Lapa, de 14 y 15 años respectivamente, compitieron en el Campeonato de Galicia Absoluto de Clubs que se disputó en la pista cubierta de Expourense. En esta ocasión defendiendo los colores del Club Ria Ferrol, del cuál el Barbanza es filial desde hace muchos años, y ayudaron a que el Club Ferrolano consiguiese el cuarto puesto de la clasificación.

Sofía lograba la segunda posición en los 60ml, demostrando el nivel en el que se encuentra, entre las mejores velocistas absolutas de Galicia. Hizo una marca de 7:79, a una centésima del récord gallego Sub 16, que es mejor marca personal y se sitúa primera del Ranking de España Sub 16. 

Se une así a la lista de atletas del club que estuvieron al frente del Ranking Nacional en algún momento como Lidia Parada, Ana Peleteiro, Jessica Rial Lara Iglesias o Sara Caamaño.

Por su parte, Lara Lapa se estrenaba en un campeonato absoluto participando en la prueba de Triple Salto, en la que logró el séptimo puesto. Lo cierto, es que la atleta no pudo rendir como quisiera, ya que terminó lesionada en la competición y tuvo que ser atendida por los servicios médicos de la misma.

