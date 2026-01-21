El Campeonato Provincial de ajedrez baja el telón en Vilagarcía

Carlos Coira entregó los trofeos en categoría sénior Cedida

Vilagarcía acogió las cuatro categorías restantes del Campeonato Provincial Pontevedra 2026, organizado por la Fundación Deportiva Municipal de Vilagarcía y el Club Xadrez Fontecarmoa en la Praza da Peixería de la villa arousana, estando en juego la sénior con cuatro rondas disputadas.

La participación total fue muy numerosa alcanzándose casi la cifra de 300 ajedrecistas inscritos entre los dos fines de semana.

La obligatoria participación para clasificarse para el campeonato gallego y la buena trayectoria que viene desarrollando esta competición en sus anteriores ediciones, provocó que se superaran todas las previsiones de participación, convirtiéndose en el torneo más importante de la comunidad autónoma en cuanto al número de jugadores.

Después de las siete rondas de cada torneo, todos los jugadores fueron obsequiados con una medalla donada por Deportes Rodas y trofeos para los tres primeros de cada categoría. A la entrega de premios acudieron Carlos Coira, concejal y presidente de la Fundación de Deportes, Ángel Vilas, vicepresidente de la Federación Gallega, y Myrian Gómez, vicepresidenta del Club de Xadrez Fontecarmoa.

En los benjamines, menores de 10 años, el podio fue comandado por Pablo Lomba del Laroca de Nigrán, seguido de Martín Lema de la Escola Xadrez Pontevedra y de Martín Solla del Xadrez Mos. El primer local fue Alvaro Freijeiro en el quinto puesto de la general y su compañera Sabela Cores primera femenina en la séptima plaza del cuadro.

En infantiles el triunfo final lo logró el vigués David Alvarez del Lucena, la dos siguientes plazas fueron para Miguel Casado y Alicia Castillo de la Escola Xadrez de Pontevedra. Ero Carballa fue el primer jugador del club vilagarciano en la décimo quinta plaza.

El título juvenil se lo llevó Mateo Rey del Lucena de Vigo, el segundo escalón del podio lo consiguió César Oubiña del Fontecarmoa y el tercero fue Mateo Pena de Mos.

El abierto sénior deparó el triunfo del Maestro Fide Manuel Fungueiro del Karpov de Pontevedra, la segunda plaza se la llevó Bernardo Rebollo de la Escola de Xadrez Pontevedra y el bronce el Maestro Candidato David Torres del Breogán de O Grove, decidiéndose el título en una trepidante última partida entre los dos Maestros en liza.

Por otra parte, la jugadora vilagarciana Andrea Dorado consiguió la décima plaza de la general y fue campeona femenina, a tan solo un punto del podio que lideró la categoría.