Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Campeonato Provincial de ajedrez baja el telón en Vilagarcía

Más de 300 ajedrecistas pasaron por la Praza da Peixería durante los dos fines de semana que duró la competición

María Caldas
21/01/2026 13:34
Carlos Coira entregó los trofeos en categoría sénior
Carlos Coira entregó los trofeos en categoría sénior
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Vilagarcía acogió las cuatro categorías restantes del Campeonato Provincial Pontevedra 2026, organizado por la Fundación Deportiva Municipal de Vilagarcía y el Club Xadrez Fontecarmoa en la Praza da Peixería de la villa arousana, estando en juego la sénior con cuatro rondas disputadas. 

La participación total fue muy numerosa alcanzándose casi la cifra de 300 ajedrecistas inscritos entre los dos fines de semana.

La obligatoria participación para clasificarse para el campeonato gallego y la buena trayectoria que viene desarrollando esta competición en sus anteriores ediciones, provocó que se superaran todas las previsiones de participación, convirtiéndose en el torneo más importante de la comunidad autónoma en cuanto al número de jugadores. 

Después de las siete rondas de cada torneo, todos los jugadores fueron obsequiados con una medalla donada por Deportes Rodas y trofeos para los tres primeros de cada categoría. A la entrega de premios acudieron Carlos Coira, concejal y presidente de la Fundación de Deportes, Ángel Vilas, vicepresidente de la Federación Gallega, y Myrian Gómez, vicepresidenta del Club de Xadrez Fontecarmoa.

En los benjamines, menores de 10 años, el podio fue comandado por Pablo Lomba del Laroca de Nigrán, seguido de Martín Lema de la Escola Xadrez Pontevedra y de Martín Solla del Xadrez Mos. El primer local fue Alvaro Freijeiro en el quinto puesto de la general y su compañera Sabela Cores primera femenina en la séptima plaza del cuadro. 

En infantiles el triunfo final lo logró el vigués David Alvarez del Lucena, la dos siguientes plazas fueron para Miguel Casado y Alicia Castillo de la Escola Xadrez de Pontevedra. Ero Carballa fue el primer jugador del club vilagarciano en la décimo quinta plaza.

El título juvenil se lo llevó Mateo Rey del Lucena de Vigo, el segundo escalón del podio lo consiguió César Oubiña del Fontecarmoa y el tercero fue Mateo Pena de Mos. 

El abierto sénior deparó el triunfo del Maestro Fide Manuel Fungueiro del Karpov de Pontevedra, la segunda plaza se la llevó Bernardo Rebollo de la Escola de Xadrez Pontevedra y el bronce el Maestro Candidato David Torres del Breogán de O Grove, decidiéndose el título en una trepidante última partida entre los dos Maestros en liza.

Por otra parte, la jugadora vilagarciana Andrea Dorado consiguió la décima plaza de la general y fue campeona femenina, a tan solo un punto del podio que lideró la categoría.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Fran Núñez, Ana Barreiro y Cándido Pazó presentaron la escenificación de la nueva versión teatral de 'Memorias dun neno labregó' que se podrá presenciar en Ribeira

La nueva versión teatral de ‘Memorias dun neno labrego’, del Centro Dramático Galego, recalará el 6 de febrero en el auditorio de Ribeira
Chechu López
Cambados y Vilagarcía se volvieron a ver las caras

Contundente victoria cambadesa en un derbi desdibujado
Gonzalo Sánchez
Imagen de los tres agentes reconocidos con el distintivo

Tres miembros de Protección Civil de Valga reciben un distintivo por su participación en el dispositivo de emergencias tras la Dana
Sandra Rey
Lombao fue el autor del gol de Galicia en el amistoso en As Eiroas

Lombao marca para Galicia ante el Bergantiños
Gonzalo Sánchez