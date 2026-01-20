El Rotogal Boiro rescata un punto en su regreso a la competición en casa

El Rotogal Boiro volvió a casa después del parón navideño DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro volvió a la acción después del parón navideño de la Superliga 2. Los de Chicho Alves recibieron en A Cachada al CID Jovellanos, en un encuentro en el que rescataron un punto tras sellar un disputado 2-3 que deja a los boirenses en la cuarta plaza, empatado a 22 puntos con el tercero, que precisamente es el CID Jovellanos.

En el encuentro, Martín Casais volvió a ser protagonista de nuevo, anotando un total de 31 puntos que lo convirtieron en el máximo anotador del equipo local.

A pesar de que los puntas del cuadro boirense hicieron una gran actuación, los visitantes contrarrestaron con sus opuestos. Aunque empezaron adelantándose en el marcador, los de Chicho se dejaron remontar y ponerse 0-2 en un gole durísimo.

En un esfuerzo titánico de los locales, consiguieron empatar el partido para llegar al tie-break. El cansancio tras más de dos horas de partido pasó factura al Rotogal Boiro, que no pudo pasar del 2-3 en un partido muy bonito para el espectador.

“Estamos a tiro de piedra de los equipos de arriba, lo bueno fue la reacción del equipo, pero no nos pueden remontar aquí en casa”, comenta Chicho Alves tras el duelo.