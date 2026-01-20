Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Asmubal Meaño cosecha una gran victoria en su visita al SAR Rodavigo

Los goles consecutivos de Raquel Muñiz pusieron el definitivo 28-30 en Redondela

María Caldas
20/01/2026 12:10
El Inelsa Asmubal durante un partido en Coirón
El Inelsa Asmubal durante un partido en Coirón
MONICA VILA
El Inelsa Solar Asmubal Meaño visitó al SAR Rodavigo. Un encuentro en el que ambos conjuntos luchaban por mejorar su posición en la tabla, y que brindaron un encuentro emocionante y lleno de intensidad, decidiéndose por un 28-30 en dos puntos críticos en los últimos minutos. A pesar de que las locales empezaron adelantándose, las de Costas dieron la vuelta al marcador para ponerse sextas en la tabla.

La primera mitad comenzó con un rápido gol de Ángela para las locales, sin embargo, pronto se reflejó el trabajo del Asmubal, que empató con Irene Ríos desde los seis metros. 

Los goles fueron sucediendo, mientras que las de Juan Costas respondían a los ataques de las locales, igualando de nuevo el marcador gracias a Laura Miniño. A pesar del esfuerzo, los últimos minutos de la primera mitad fueron de dominio absoluto del SAR.

Tras el descanso, el Asmubal Meaño salió mostrando determinación y realizó ajustes técnicos. Raquel Muñiz se convirtió en una figura clave al anotar varios goles consecutivos, recortando distancias en el electrónico. 

Gradualmente, las de Costas fueron tomando el control del partido, aprovechando también los errores locales. Así, mediante transiciones rápidas al ataque, las de Juan Costas dieron la vuelta al electrónico con el 28-30.

