Andrés Senín dirige un entrenamiento de Lucha Sambo

La jornada de Lucha Sambo Cedida

Las instalaciones del Centro Deportivo CJC Los Tilos, en Santiago de Compostela, se convirtieron en el epicentro del Sambo gallego, con la celebración de una concentración de Lucha Sambo organizada por la Federación Gallega de Lucha.

Cerca de 60 sambokas procedentes de distintos puntos de Galicia se dieron cita en esta jornada de trabajo cuyo principal objetivo fue la preparación del Campeonato Gallego de Sambo, que se celebrará el 31 de enero en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.

El entrenamiento estuvo dirigido por Andrés Senín, técnico de la Federación Gallega, acompañado por Javi Rial y José Luis Díaz, quienes coordinaron una intensa sesión centrada en aspectos técnicos, tácticos y físicos, reforzando la cohesión del grupo y el nivel competitivo de los deportistas convocados.

Por parte del Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai de Villagarcía, participaron en la concentración Damián, Manuel, Jesús, Noemí, Mateo, Ismael, Luis y Fran, contribuyendo activamente al alto nivel mostrado durante la jornada.

Esta concentración vuelve a poner de manifiesto el buen momento que atraviesa el Sambo en Galicia, así como la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la base deportiva y preparar a los atletas de cara a las próximas competiciones oficiales. Los Tilos se consolidó, una vez más, como un referente para la preparación y el desarrollo de las disciplinas de lucha en la comunidad autónoma.