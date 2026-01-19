Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Andrés Senín dirige un entrenamiento de Lucha Sambo

El entrenador del Judo Club Senín se desplazó con alumnos del club hasta las instalaciones de Los Tilos

María Caldas
19/01/2026 18:51
La jornada de Lucha Sambo
La jornada de Lucha Sambo
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Las instalaciones del Centro Deportivo CJC Los Tilos, en Santiago de Compostela, se convirtieron en el epicentro del Sambo gallego, con la celebración de una concentración de Lucha Sambo organizada por la Federación Gallega de Lucha. 

Cerca de 60 sambokas procedentes de distintos puntos de Galicia se dieron cita en esta jornada de trabajo cuyo principal objetivo fue la preparación del Campeonato Gallego de Sambo, que se celebrará el 31 de enero en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.

El entrenamiento estuvo dirigido por Andrés Senín, técnico de la Federación Gallega, acompañado por Javi Rial y José Luis Díaz, quienes coordinaron una intensa sesión centrada en aspectos técnicos, tácticos y físicos, reforzando la cohesión del grupo y el nivel competitivo de los deportistas convocados.

Por parte del Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai de Villagarcía, participaron en la concentración Damián, Manuel, Jesús, Noemí, Mateo, Ismael, Luis y Fran, contribuyendo activamente al alto nivel mostrado durante la jornada.

Esta concentración vuelve a poner de manifiesto el buen momento que atraviesa el Sambo en Galicia, así como la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la base deportiva y preparar a los atletas de cara a las próximas competiciones oficiales. Los Tilos se consolidó, una vez más, como un referente para la preparación y el desarrollo de las disciplinas de lucha en la comunidad autónoma.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La presentación de hoy, con presencia del alcalde y el subdelegado del Gobierno

La Guardia Civil y Meaño programan una carrera solidaria contra el cáncer
Beni Yáñez
Los jugadores del Abanqueiro celebran la victoria

El Abanqueiro se lleva el derbi ante el SD Valiño con las gradas boirenses repletas
María Caldas
Imagen de la gala del Centenario del centro el pasado mes de septiembre

Encuentro generacional para el recuerdo: las Franciscanas convocan al alumnado que estudió en sus aulas
Fátima Frieiro
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sanxenxo

Investigan a un hombre de Sanxenxo por delitos de robo, ocupación de inmuebles y contra la salud pública
C. Hierro