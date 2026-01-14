La cambadesa Araceli Bugallo se sube a lo más alto del podio en Madrid

Araceli Bugallo, la segunda empezando por la izquierda, en Madrid Cedida

La cambadesa Araceli Bugallo volvió a lo más alto del podio en la capital española. Se celebró en las instalaciones del Club de Esgrima de Madrid el I Torneo Liga Máster Aeve 2026, organizado por dicho Club, la AEVE y la Federación Española de Esgrima.

La competición comenzó con la prueba de espada, dividida en cuatro grupos de 8 tiradores cada uno. Tanto los grupos como los enfrentamientos directos fueron mixtos, con diferentes categorías, desde la categoría 0 hasta la categoría III.

En el caso de Araceli Bugallo, el resultado fue de cinco victorias y dos derrotas a un punto, ganando a Isabel Corbacho de Granada, Pía Zurita del CEM- Madrid, Carolina Ferrandis del FME- Euskadi, Katerina Labanicova del CETO- Toledo, Leticia Palacios del SAM-Barcelona, y perdiendo contra Rebeca Gómez del CEP-Madrid y Susana de Miguel del SUADE-Bilbao.

Tras las eliminaciones directas, Bugallo logró hacerse con el primer puesto, por delante de Paulien Close, que fue segunda, y de Isabel Vázquez, que completó el podio.