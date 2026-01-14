Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Club de Atletismo Cambados estrena el año compitiendo en Rois y Salceda

María Caldas
14/01/2026 06:30
Los atletas del Cambados en Rois
Los atletas del Cambados en Rois
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Club de Atletismo Cambados estrenó el año compitiendo en los montes de Rois y Salceda. Una doble cita trailera para su sección de running. Una buena representación de la escuadra amarilla acudió a la tercera edición del Trail dos Montes de Rois, participando todos ellos en la prueba, de 20 kilómetros y cerca de 1000 metros. 

En dicha prueba participaron por parte del Cambados: Rubén Vieites, Adrián F Casais, Basi Camiña, Álex Varela, Juan Rivas, Marta Serantes, y Rosi Estévez.

En total, terminaron la prueba 172 corredores. Así, el Club de Atletismo Cambados consiguió hacerse con la quinta plaza en la clasificación general. La entidad sigue teniendo abiertas las inscripciones para unirse a su sección de running mediante el formulario difundido en sus redes sociales.

Por otra parte, el Club de Atletismo Cambados también contó con representación en el Trail dos Penedos, de 28 kilómetros. Hasta allí se desplazó Javi Mur para representar a la marea amarilla. 

El atleta participó en la prueba que finalizaron tan solo 52corredores. El atleta cambadés consiguió finalizar la prueba en un tiempo de 3:59:30. De este modo, el Atletismo Cambados sigue demostrando avances.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Visita del Concello en Arcos da Condesa

Caldas valora recuperar “las alcaldías de barrio” para atender demandas en el rural
Fátima Pérez
La obra de mirador-punto de interpretación se acometerá en la antigua fábrica de salazón de Punta Castro y su entorno

Dos empresas pujan por crear un mirador-punto de interpretación de la tradición pesquera y del paisaje en la antigua salazón de Punta Castro
Chechu López
La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza denunció la situación de precariedad en los centros de salud y el hospital comarcal

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza llena tres buses para asistir a la concentración de mañana ante la sede del Sergas
Chechu López
Las máquinas trituradoras de restos vegetales que presta el Concello

Valga traslada el servicio máquinas trituradoras al Punto Limpio
Fátima Pérez