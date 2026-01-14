El Club de Atletismo Cambados estrena el año compitiendo en Rois y Salceda

Los atletas del Cambados en Rois Cedida

El Club de Atletismo Cambados estrenó el año compitiendo en los montes de Rois y Salceda. Una doble cita trailera para su sección de running. Una buena representación de la escuadra amarilla acudió a la tercera edición del Trail dos Montes de Rois, participando todos ellos en la prueba, de 20 kilómetros y cerca de 1000 metros.

En dicha prueba participaron por parte del Cambados: Rubén Vieites, Adrián F Casais, Basi Camiña, Álex Varela, Juan Rivas, Marta Serantes, y Rosi Estévez.

En total, terminaron la prueba 172 corredores. Así, el Club de Atletismo Cambados consiguió hacerse con la quinta plaza en la clasificación general. La entidad sigue teniendo abiertas las inscripciones para unirse a su sección de running mediante el formulario difundido en sus redes sociales.

Por otra parte, el Club de Atletismo Cambados también contó con representación en el Trail dos Penedos, de 28 kilómetros. Hasta allí se desplazó Javi Mur para representar a la marea amarilla.

El atleta participó en la prueba que finalizaron tan solo 52corredores. El atleta cambadés consiguió finalizar la prueba en un tiempo de 3:59:30. De este modo, el Atletismo Cambados sigue demostrando avances.