Diario de Arousa

+Deportes

Os Ingleses consuma su primera derrota de la campaña ante el CRAT

Los de Lema perdieron por 11-29 pero cierran una primera parte sobresaliente

María Caldas
13/01/2026 16:30
Os Ingleses durante un partido en casa
Os Ingleses durante un partido en casa
MONICA VILA
Os Ingleses cerró en A Coruña la primera fase de la Liga Galega de Rugby, en un duelo entre los dos equipos que llegaban invictos hasta la fecha. El enfrentamiento, disputado en la Ciudad Deportiva de La Torre, sirvió para definir el liderato y ofreció un espectáculo de alto nivel, digno de los dos mejores conjuntos de la categoría.

Pese a la derrota, 11-29, Os Ingleses completaron una primera fase sobresaliente, con nueve victorias en diez partidos y una valoración general muy positiva. “Cerramos la primera ronda con una espinita en el corazón” explica el cuerpo técnico. “Pero nos quedamos con la sensación de haber tenido mucho balón, mucha intención y muchísimo trabajo detrás. Que se nos exija más también nos hace más fuertes”, destacan.

El encuentro ante CRAT fue una demostración de intensidad, compromiso y respeto mutuo. Ambos equipos ofrecieron un partido equilibrado, decidido por detalles, en el que los vilagarcianos mostraron solidez defensiva y carácter competitivo en todo momento.

Os Ingleses cierra así la primera fase como segundo y uno de los seis mejores equipos de Galicia, que ahora disputarán la fase por el título. Esta nueva etapa se enfrentarán los seis primeros clasificados.

