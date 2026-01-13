Leyre Villamediana revalida su título de Campeona de Galicia Júnior

Leyre Villamediana con el trofeo de Campeona Ramón Hermida

Tres deportistas de la sección arousana del Judo Club Pontevedra participaron en la XXVI edición del Trofeo Ciudad de Ferrol - Campeonato de Galicia Júnior de Judo, competición clasificatoria para el Sector Oeste del Campeonato de España y que congregó a más de 140 judocas de 26 clubes de judo de la comunidad gallega.

En esta cita ha destacado Leyre Villamediana que, una vez más, se alzó con el primer puesto del podio en la categoría júnior femenina de -63 Kg. tras realizar una gran competición, ganando todos sus combates y revalidando el título de campeona gallega también en este 2026.

La judoca villagarciana no acudirá, sin embargo, a la fase Sector Oeste al tener plaza directa para la Fase Final del Campeonato de España Júnior que se celebrará el 31 de este mes en Pamplona, donde participará con el resto del equipo de la Selección Gallega de Judo.

La judoca villagarciana no acudirá, sin embargo, a la fase Sector Oeste al tener plaza directa para la Fase Final del Campeonato de España Júnior que se celebrará el 31 de este mes en Pamplona, donde participará con el resto del equipo de la Selección Gallega de Judo.

A este Sector Oeste sí acudirá su entrenador en el gimnasio Gym Urban de Vilagarcía de Arousa, Fran Miguens, que ha sido convocado para formar parte del equipo arbitral nacional que dirigirá los encuentros de dicha competición clasificatoria.

Por otro lado, Gael C. Ferreiro y Alejandro Leiro suman experiencia en la categoría júnior de -60 Kg. Ambos judocas, aún cadetes, han participado nuevamente en una categoría superior a la suya demostrando destreza en sus combates, enfrentándose con iniciativa y buenas oportunidades a rivales con más experiencia. A pesar de su progresión positiva, no ha sido suficiente para alcanzar los combates de la lucha por las medallas.

Junto a los judocas, el equipo técnico del Judo Club Pontevedra estuvo integrado en esta ocasión por Eloy Olveira conduciendo a los deportistas desde la posición de entrenador, Juan Alberto Rodríguez y Fran Miguens dentro del conjunto arbitral del campeonato y Ramón Hermida “Lavi” como fotógrafo acreditado por la Federación Gallega de Judo.