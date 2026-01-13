Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El serbio Dragan Jovic impartirá un nuevo seminario con el Natural Sport

Será los próximos 20, 21 y 22 de febrero

María Caldas
13/01/2026 19:00
El entrenador serbio
El entrenador serbio
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Febrero es la fecha acordada entre el Club Natural Sport de Ribeira y el renombrado entrenador serbio, que impartirá un nuevo seminario los días 20, 21, y 22 de febrero en Ribeira. 

El que está considerado uno de los mejores entrenadores del mundo llegará en un momento importante, ya que el Nacional Cadete y Junior estarán a la vuelta de la esquina y se presenta como una oportunidad única de adquirir nuevos conocimientos y completar la formación de los deportistas.

Serán cuatro sesiones del máximo nivel desde la categoría precadete a los absolutos. “La calidad de Dragan es indiscutible y es uno de los mejores comunicadores que conozco, es imposible no aprovechar y disfrutar al máximo con este entrenador”, dicen desde el Natural Sport. El stage estará enmarcado dentro de los actos del 30 aniversario del Club, que alcanza está cifra después de haber sido fundado en el 1996.

El evento está apoyado por la Federación Galega de Taekwondo, que de este modo hace llegar en una cuota reducida a los miembros de las selecciones y a los técnicos colegiados en el 2026, apostando de esta manera, por la formación de calidad en sus afiliados. Para asistir a las clases que impartirá el reconocido entrenador serbio es necesario rellenar un formulario.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Poda viñedo

La Xunta concede tres millones en ayudas a 132 viticultores para la reestructuración y reconversión de viñedo
A. Louro
Nuria Díaz es una ilustradora de Vilagarcía

La vilagarciana Nuria Díaz ilustra una biografía sobre Begoña Caamaño, homenajeada en las Letras Galegas 2026
Fátima Frieiro
David Castro, alcalde de Ribadumia y presidente de la Mancomunidade de O Salnés

“Desbloqueo” y agilidad: Castro aplaude los cambios sobre patrimonio
Redacción
Leyre Villamediana con el trofeo de Campeona

Leyre Villamediana revalida su título de Campeona de Galicia Júnior
María Caldas