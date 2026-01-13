El serbio Dragan Jovic impartirá un nuevo seminario con el Natural Sport

El entrenador serbio Cedida

Febrero es la fecha acordada entre el Club Natural Sport de Ribeira y el renombrado entrenador serbio, que impartirá un nuevo seminario los días 20, 21, y 22 de febrero en Ribeira.

El que está considerado uno de los mejores entrenadores del mundo llegará en un momento importante, ya que el Nacional Cadete y Junior estarán a la vuelta de la esquina y se presenta como una oportunidad única de adquirir nuevos conocimientos y completar la formación de los deportistas.

Serán cuatro sesiones del máximo nivel desde la categoría precadete a los absolutos. “La calidad de Dragan es indiscutible y es uno de los mejores comunicadores que conozco, es imposible no aprovechar y disfrutar al máximo con este entrenador”, dicen desde el Natural Sport. El stage estará enmarcado dentro de los actos del 30 aniversario del Club, que alcanza está cifra después de haber sido fundado en el 1996.

El evento está apoyado por la Federación Galega de Taekwondo, que de este modo hace llegar en una cuota reducida a los miembros de las selecciones y a los técnicos colegiados en el 2026, apostando de esta manera, por la formación de calidad en sus afiliados. Para asistir a las clases que impartirá el reconocido entrenador serbio es necesario rellenar un formulario.