Diario de Arousa

+Deportes

El CX Fontecarmoa logra un oro en el Campeonato Provincial

María Caldas
13/01/2026 12:45
Jugadores del Fontecarmoa durante el torneo
Jugadores del Fontecarmoa durante el torneo
Cedida
Se celebraron en Vilagarcía las tres categorías del Campeonato Provincial Pontevedra 2026, organizado por la Fundación Deportiva Municipal de Vilagarcía y el Club Xadrez Fontecarmoa na Praza da Peixería de la villa arousana, estando en juego la sénior con cuatro rondas disputadas y otras tres categorías más que se disputarán este próximo fin de semana. 

De nuevo, la participación total será muy numerosa alcanzándose la cifra de 300 ajedrecistas inscritos entre los dos fines de semana. La obligatoria participación para clasificarse para el campeonato gallego y la buena trayectoria que viene desarrollando esta competición en sus anteriores ediciones, provocó que se superaran todas las previsiones de participación, convirtiéndose en el torneo más importante de la Comunidad en cuanto al número de jugadores.

El torneo contó con una amplia participación
El torneo contó con una amplia participación
Cedida

Después de las rondas en disputa de cada torneo, todos los jugadores son obsequiados con una medalla donada por Deportes Rodas y trofeos para los tres primeros de cada categoría. 

En los promesas, menores de 8 años, el podio deparó el oro para el jugador local Asier Cores López, quien se mostró intratable y venció en las siete partidas disputadas, postulándose como uno de los pilares de los nuevos valores de futuro del Fontecarmoa y candidato al título de campeón gallego. La plata fue para el vigués Brais Alvarez y el bronce para Danna González del Xadrez Mos.

Buena actuación de los jóvenes locales que además del oro, cuatro jugadores más finalizaron en el top 10, Matías Ramírez (5), Simón Domínguez (7), Miguel Briones (8) y Gael Pajares (10).

Jugadores durante el torneo
Jugadores durante el torneo
Cedida

En alevines se llevó el triunfo un jugador de la Escola Xadrez de Pontevedra, Javier Lema, seguido de dos jugadores de Mos, Yago Brea y Martín González. El local Ero Carballa fue sexto y primer clasificado de los arousanos.

El título cadete se fue para Mos, que consiguió un doblete con Javier del Valle y Antonio Villot, completando el podio David Alvárez del Lucena de Vigo. Duodécima posición para Yago Ares Villaverde como primer local.

En la próxima jornada de los campeonatos, se disputarán tres categorías más (Benjamín, Infantíl y Juvenil) y las definitivas cuatro rondas del torneo absoluto, en el que lidera la provisional el jugador cambadés Miguel Palacios de la Escola de Xadrez de Pontevedra, siendo Óscar Victorero el mejor vilagarciano clasificado en el puesto octavo del cuadro.

