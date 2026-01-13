El Asmubal Meaño cede ante el líder Cañiza

El Asmubal llevaba seis victorias seguidas MONICA VILA

El Inelsa Solar Asmubal Meaño cortó su buena racha tras seis victorias consecutivas en su visita al líder Cañiza. Las de Juan Costas cedieron por un apretado 24-20 en la última jornada de la primera vuelta de la División de Honor Plata Femenina.

La primera mitad comenzó con un intercambio rápido de goles donde ambos equipos intentaron establecer su ritmo. La defensa del Cañiza se mostró sólida al inicio, pero los errores de pase fueron frecuentes, especialmente por parte de Lucia Afonso, quien cometió varias faltas que dieron oportunidades a las de Juan Costas.

Sin embargo, fue Bruna Simionato Silva quien abrió el marcador para los locales con un gol desde 9 metros a los dos minutos. A medida que avanzaba la mitad inicial, las locales encontraron claridad en su juego ofensivo gracias a jugadas rápidas y efectivos lanzamientos desde la línea lateral.

A medida que llegaron goles consecutivos de Arima Lopez y Sara Carril Rey, quien finalizó con cinco goles, lograron distanciarse en el marcador. Por otro lado, el Asmubal Meaño luchó por mantenerse a flote gracias a Laura y Sabela Miniño que combinaron bien desde los extremos.

La segunda parte continuó con un alto nivel competitivo. El Cañiza mantuvo su ventaja inicial aunque permitieron algunos momentos críticos donde Inelsa logró cerrar brechas.

Las de Costas, por su parte, mostraron más agresividad tras una estrategia ajustada después del tiempo muerto solicitado por Pablo González al inicio del segundo tiempo. Irene Romero destacó como pivote al marcar dos goles rápidos que motivaron al equipo visitante hacia una posible remontada.

No obstante, las intervenciones clave de María Cristina Machuca bajo los palos garantizaron importantes paradas para mantener la diferencia favorable para el Cañiza.

En este tramo decisivo también se evidenció la capacidad defensiva local cuando lograron forzar errores cruciales entre sus oponentes mientras Sara Carril brillaba tanto ofensivamente como defensivamente. Carril Rey una influencia significativa tanto en ataque como defensa durante todo el encuentro; anotando cinco goles clave y realizando intervenciones cruciales que ayudaron a mantener la ventaja local.