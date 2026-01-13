Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Asmubal Meaño cede ante el líder Cañiza

Las de Juan Costas cortaron su racha de seis victorias consecutivas tras perder por un ajustado 24-20

María Caldas
13/01/2026 11:36
El Asmubal Meaño consiguió vencer al Sanse a domicilio
El Asmubal llevaba seis victorias seguidas
MONICA VILA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El Inelsa Solar Asmubal Meaño cortó su buena racha tras seis victorias consecutivas en su visita al líder Cañiza. Las de Juan Costas cedieron por un apretado 24-20 en la última jornada de la primera vuelta de la División de Honor Plata Femenina. 

La primera mitad comenzó con un intercambio rápido de goles donde ambos equipos intentaron establecer su ritmo. La defensa del Cañiza se mostró sólida al inicio, pero los errores de pase fueron frecuentes, especialmente por parte de Lucia Afonso, quien cometió varias faltas que dieron oportunidades a las de Juan Costas. 

Sin embargo, fue Bruna Simionato Silva quien abrió el marcador para los locales con un gol desde 9 metros a los dos minutos. A medida que avanzaba la mitad inicial, las locales encontraron claridad en su juego ofensivo gracias a jugadas rápidas y efectivos lanzamientos desde la línea lateral. 

A medida que llegaron goles consecutivos de Arima Lopez  y Sara Carril Rey, quien finalizó con cinco goles, lograron distanciarse en el marcador. Por otro lado, el Asmubal Meaño luchó por mantenerse a flote gracias a Laura y Sabela Miniño  que combinaron bien desde los extremos.

La segunda parte continuó con un alto nivel competitivo. El Cañiza mantuvo su ventaja inicial aunque permitieron algunos momentos críticos donde Inelsa logró cerrar brechas. 

Las de Costas, por su parte, mostraron más agresividad tras una estrategia ajustada después del tiempo muerto solicitado por Pablo González al inicio del segundo tiempo. Irene Romero destacó como pivote al marcar dos goles rápidos que motivaron al equipo visitante hacia una posible remontada.

No obstante, las intervenciones clave de María  Cristina Machuca  bajo los palos garantizaron importantes paradas para mantener la diferencia favorable para el Cañiza. 

En este tramo decisivo también se evidenció la capacidad defensiva local cuando lograron forzar errores cruciales entre sus oponentes mientras Sara Carril brillaba tanto ofensivamente como defensivamente.  Carril Rey  una influencia significativa tanto en ataque como defensa durante todo el encuentro; anotando cinco goles clave y realizando intervenciones cruciales que ayudaron a mantener la ventaja local.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Público en una edición anterior del 'Achégate ao Salón'

A la venta las entradas para el 'Achégate ao salón'
Olalla Bouza
Jugadores del Fontecarmoa durante el torneo

El CX Fontecarmoa logra un oro en el Campeonato Provincial
María Caldas
Imagen del escaparate de Village Bakery, ganadora del concurso

Estos son los establecimientos premiados por su decoración navideña en Vilagarcía
Fátima Frieiro
El ideal gallego

La OMIC de Boiro atendió el año pasado a 2.332 personas y dio trámite a 495 nuevos expedientes
Chechu López