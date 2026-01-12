Mi cuenta

+Deportes

El Club Armenteira e Punto organiza el domingo en Meis la BTT Resistencia 3H

María Caldas
12/01/2026 18:31
El Club Ciclista Armenteira e Punto organiza este domingo 18 de enero la prueba de resistencia BTT 3H, con salida y entrada al circuito en el campo de golf de Meis. “Como alcaldesa teño que dar as gracias polo seu traballo e colaboración co Concello”, dice Marta, alcaldesa de Meis. “Queremos convidar a todas as persoas que veñan a disfrutar deste evento tan importante para o noso Concello”, recalca.

El club decidió hacer una prueba de resistencia porque tiene bastante aceptación entre los socios, y en esta ocasión, comprende las comunidades de montes de Meis y Silván, con un circuito bastante equilibrado que cuenta con 7,5 kilómetros. “Hai moita xente que está vindo a entrenar, pensamos que pode ter éxito”, dicen desde el club.

“Sempre se mostraron colaboradores para que a proba puidese sair adiante, esperamos que o día acompañe”, recalcan desde el Armenteira e Punto. En la presentación también estuvo presente el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, quien agradeció la labor del club para realizar la primera prueba de resistencia en Meis. “É unha proba da Copa de Galicia que está tendo moi boa aceptación, e en todos os eventos o club é o máis numeroso”, recalca.

