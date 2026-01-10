Mi cuenta

+Deportes

El Club de Remo Náutico de Riveira presenta a sus bateles para 2026

La entidad quiso agradecer la colaboración de los patrocinadores y del Concello, con María Sampedro a la cabeza

María Caldas
10/01/2026 18:00
Imagen del acto de presentación de los bateles
Imagen del acto de presentación de los bateles
Chechu Río
El Club de Remo Náutico de Riveira presentó de manera oficial a los bateles que defenderán el nombre de la capital barbanzana en un evento presentado por Tony Vila Maneiro, integrante del equipo mixto de veteranos. Un acto en el que también estuvo presente la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro. 

“Recoñecemos e agradecemos o compromiso dos patrocinadores e colaboradores do club, cuxo apoio resulta esencial para a continuidade e o crecemento da nosa entidade”, dicen desde el club ribeirense.

Este evento marca el inicio de una nueva temporada deportiva, basada en “el esfuerzo, la disciplina y los valores que identifican a nuestro club y a nuestra ciudad”. “Tamén queremos salientar o labor do corpo técnico: as categorías de base están dirixidas por Lois Sambade Rodríguez, Juan Antonio Vila Ferreiro —Toni—, Manuel Sánchez Bóveda e María Visitación Pérez Arnoso —Mariví— esta última tamén dirixe o equipo veterano; mentres que as categorías absolutas están ao mando do tándem formado por Jesús Silva Silva e Jesús Silva Vidal. Grazas ao voso traballo diario e compromiso co club”, señalan.

Uno de los equipos femeninos
Uno de los equipos femeninos
Chechu Río

Así, en la próxima temporada la entidad contará con alevín femenino, formado por: Alba Villamarín Martínez, Miriam Pereira Lago, Valeria Lago Estévez, Martina Sanlés Muñiz, Amina García Mariño y Lucía Pego Lustres. 

En alevín masculino: Manuel Muñiz Reiriz, Hugo González Garcí,a Xandre Vidal Ramallo, Arian Muñiz Reiriz, Samuel Pérez Rey, Yago Parada González, y Manuel Olveira.

En infantil femenino: Carmen Sanlés Muñiz, Lucía Barreiro Tato, Carmen Iglesias Muñiz, Sofía Penela García, Laura Torres González, y Alba Olveira González.

El infantil masculino estará formado por: Marco Parada González, Yago Río Miranda, Sergio Fernández Hernández, y David Orellana Ruiz. El cadete femenino estará formado por: Helena Solar Fernández, Sara Torres González, y Carla Santiago Sanlés.

Uno de los equipos masculinos
Uno de los equipos masculinos
Chechu Río

En cadete masculino remarán: Adrián Sevilla Lampon, Cibrán Vidal Ramallo, Nicolás Gómez Teixeira, Martín Teira Fernández, Hugo Oujo Lijó Rodrigo, Antelo Fernández de Sanmamed, y Adrián Lema.

En juvenil masculino se encuentran: Jorge Pérez Gil, Tito Vidal Vázquez, y  Martín Gago Fernández. El Sub 23 masculino estará formado por Diego Romano López, Pablo Louzao Cameán, Brais Maneiro Boga, Sergio Rodríguez Paz, Manuel Roo Sampedro, Luis Piñeiro Escurís, y Mauro García Docampo.

En el absoluto masculino reman Diego Cadaval Prado, Manuel Sánchez Bóveda, Juan Antonio Vila Ferreiro, y Lois Sambade Rodríguez. El veterano mixto es el equipo más numeroso con Cristina González Muñiz, Francisco Torres Martínez, Maribel Ferreiro Sieira, Mercedes Figueira Cacharrón, Margarita Fernández López, María García Cacharrón, Ana González Muñiz, José Luis Caamaño Cortegoso, Héctor Méndez Leivas, Olalla Ramallo Argibay, Natalia Sanlés González, Eugenia Pérez Lijó, María Lampón Peña, José Manuel Sevilla Pena, y Tony Vila Maneiro.

El equipo de veteranos
El equipo de veteranos
Chechu Río

“Desexamos a todos os deportistas e equipo técnico unha tempada marcada polos éxitos deportivos, o traballo en equipo e a superación persoal”, dicen.

