+Deportes

Os Ingleses se juega el liderato de la primera fase con la visita al CRAT

Los vilagarcianos se enfrentan mañana a las 16:00 horas a los coruñeses

María Caldas
09/01/2026 18:15
Os Ingleses durante el último partido en Fontecarmoa
Os Ingleses durante el último partido en Fontecarmoa
MONICA VILA
Os Ingleses disputa mañana, 10 de enero, a las 16:00 horas en la Ciudad Deportiva de La Torre (A Coruña), junto a la Torre de Hércules, el último partido de la primera fase de la Primera División Gallega Sénior Masculina. El encuentro decidirá el liderato: Os Ingleses llega primero con 44 puntos, mientras que el CRAT es segundo con 43.

El entrenador David Lema reconoció que será “el partido más complicado de la temporada hasta la fecha”, destacando que “CRAT es el actual campeón y sabemos de la dificultad que supone jugar en su campo”. Aun así, confía en las opciones del equipo: “Vamos con la ilusión y con la misión de sacar el partido adelante, pero tenemos que estar preparados para todo”.

Lema subrayó además el buen momento del grupo: “El equipo está con mucha confianza, con muchas ganas y prácticamente todo el mundo disponible para este partido”. Sobre la trascendencia del duelo, añadió: “No es una final, pero sí es importante sumar puntos porque es el último de la primera fase y queremos llegar a la segunda lo más arriba posible”.

El conjunto vilagarciano llega con una racha sobresaliente y la moral alta tras una primera fase casi perfecta, por lo que hoy se conocerá si logran terminar líderes.

