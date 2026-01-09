El Club Fontecarmoa organiza el Campeonato Provincial del 2026

Imagen de un torneo celebrado en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Club Xadrez Fontecarmoa asume la organización anual del Torneo Campeonato Provincial y clasificatorio para los Autonómicos del año 2026, coorganizado con la Fundación Deportiva Municipal de Vilagarcía se celebrará en la Praza da Peixería de la localidad, pasando de un fin de semana a dos y cambiando la antigua ubicación del Auditorio en busca de una sala de juego de mayores dimensiones, por razón de la numerosa participación de jugadores de toda la provincia.

Por ello, el torneo pasa de disputarse en un fin de semana a los dos próximos, repartiendo las categorías para que la afluencia de los ajedrecistas de toda la provincia, sea más numerosa y escalonada.

La participación alcanzará casi 300 ajedrecistas que disputaran un torneo por sistema suizo a seis/siete/ocho rondas, repartidos en siete categorías, Senior, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Promesas.

Este primer fin de semana se disputarán las categorías Promesas, Alevines, Cadetes y las cuatro primeras rondas del abierto Senior, citando a los Benjamines, Infantiles, Juveniles y las siguientes cuatro rondas de los Senior para el siguiente fin de semana. Deportes Rodas obsequiará a los más jóvenes con una medalla conmemorativa, además de los pertinentes trofeos.