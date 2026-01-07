El Número Phi reune a los mejores clubes de la comarca en Caldas de Reis

Los deportistas en Caldas de Reis Cedida

La temporada deportiva para el taekwondo dio comienzo con los primeros entrenamientos en las instalaciones del Número Phi, el club referencia en dicho deporte en Caldas de Reis. Hasta la localidad se desplazaron distintos combinados de la comarca arousana, como el caso del Natural Sport de Ribeira o el Malamia de Boiro.

También estuvieron presentes en Caldas de Reis el Mat’s, de Marín, y el TKDNodo, de Teo. Por parte del Natural Sport se desplazaron cerca de una veintena de deportistas, a pesar de que para ellos se trataba de un entrenamiento voluntario.

“No solo los más jóvenes empujan, lo cual nos llena de satisfacción, si no que deportistas con un peso específico dentro del grupo tiran del carro y nos “obligan” a no bajar la guardia”, señalan desde el Natural Sport de Ribeira.

“La verdad es que estamos muy satisfechos, no solo con estos, si no con todo el grupo en general, la exigencia de estos días fue alta y por eso otorgamos unos días de descanso”, recalcan desde la entidad ribeirense, que una vez más quiso destacar el compromiso e implicación de sus deportistas.

La próxima semana dará comienzo el Campeonato Gallego Absoluto, que se celebrará en Tomiño el día 17 de enero, por lo que los equipos comienzan ya con su intensiva preparación. El turno de los cadetes y júnior llega el próximo 31 de enero con el Autonómico en Betanzos.

No solo Caldas de Reis acogió este encuentro de clubes, sino que el módulo de Ribeira también recibió al Taekwondo Alcalá. El equipo dirigido por Iván Cortizo desplazó a siete deportistas, tanto absolutos como de categoría júnior, hasta Ribeira.

“Hemos tenido la suerte de compartir sesiones con uno de los mejores equipos de España y grandísimos amigos, para nosotros es un placer", dicen desde el Natural.