Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Concello de Cambados sufre una dolorosa derrota en su regreso a la mesa

María Caldas
07/01/2026 13:00
Matías Albornoz durante un partido
Matías Albornoz durante un partido
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Concello de Cambados TM volvió a levantar el telón del Pabellón de San Tomé para recibir al Oroso TM Peluquería Tije, en el enfrentamiento correspondiente a la undécima jornada de la División de Honor masculina de tenis de mesa.

Los cambadeses no vivieron su mejor día, y es que sufrieron una dolorosa derrota por 0-6 en su regreso a la mesa. Lo cierto, es que ya en el primer duelo se podía predecir que iba a ser todo un hueso, y es que Sergiy Nigeruk comenzó enfrentándose a Luciano Alto. 

Una batalla que se decidió a cinco juegos, y en la que Nigeruk trató de imponerse hasta el final, pero el jugador del Oroso firmó el primer punto. Brian fue el siguiente, midiéndose a Diego Varela, que logró el punto para los visitantes por la vía rápida, con solo tres juegos.

La igualdad retornó con los duelos de Nigeruk y Matías ante Diego y Malov, respectivamente. Los visitantes se impusieron tras cinco juegos para firmar un doloroso 0-5 que desmoralizó a los cambadeses. 

Por último, Brian se enfrentó a Malov, quien consiguió vencer al jugador local en tres juegos para cerrar el partido con el definitivo 0-6 que deja a los cambadeses en la séptima posición de la tabla.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El juicio señalado para hoy en la sección compostelana de la Audiencia Provincial fue aplazado hasta mañana

Aplazado nuevamente el juicio contra dos acusados de tráfico de drogas en Ribeira, pero ahora sólo será hasta mañana
Chechu López
El Atletismo Cambados durante la San Silvestre cambadesa

El Cambados abre las inscripciones para unirse a su sección de running
María Caldas
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local

Roba setas luminosas de la decoración de Navidad en Carril y tarda un día en devolverlas
Olalla Bouza
Los deportistas en Caldas de Reis

El Número Phi reune a los mejores clubes de la comarca en Caldas de Reis
María Caldas