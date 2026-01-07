El Concello de Cambados sufre una dolorosa derrota en su regreso a la mesa

Matías Albornoz durante un partido Cedida

El Concello de Cambados TM volvió a levantar el telón del Pabellón de San Tomé para recibir al Oroso TM Peluquería Tije, en el enfrentamiento correspondiente a la undécima jornada de la División de Honor masculina de tenis de mesa.

Los cambadeses no vivieron su mejor día, y es que sufrieron una dolorosa derrota por 0-6 en su regreso a la mesa. Lo cierto, es que ya en el primer duelo se podía predecir que iba a ser todo un hueso, y es que Sergiy Nigeruk comenzó enfrentándose a Luciano Alto.

Una batalla que se decidió a cinco juegos, y en la que Nigeruk trató de imponerse hasta el final, pero el jugador del Oroso firmó el primer punto. Brian fue el siguiente, midiéndose a Diego Varela, que logró el punto para los visitantes por la vía rápida, con solo tres juegos.

La igualdad retornó con los duelos de Nigeruk y Matías ante Diego y Malov, respectivamente. Los visitantes se impusieron tras cinco juegos para firmar un doloroso 0-5 que desmoralizó a los cambadeses.

Por último, Brian se enfrentó a Malov, quien consiguió vencer al jugador local en tres juegos para cerrar el partido con el definitivo 0-6 que deja a los cambadeses en la séptima posición de la tabla.