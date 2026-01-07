Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Cambados abre las inscripciones para unirse a su sección de running

El club facilitó un formulario a través de sus redes sociales

María Caldas
07/01/2026 14:00
El Atletismo Cambados durante la San Silvestre cambadesa
El Atletismo Cambados durante la San Silvestre cambadesa
MONICA VILA
El Club de Atletismo Cambados abre las inscripciones para unirse a su sección de running de cara al 2026. Aquellas personas que estén interesadas en formar parte de la sección deberán hacerlo a través del formulario que ha facilitado el club cambadés en sus redes sociales con el objetivo de que resulte más fácil realizar la inscripción a todos los públicos.

Por otro lado, el Club de Atletismo Cambados sigue celebrandco triunfos en distintos frentes. Daniela Bayón consiguió un trabajado décimo puesto en el Campeonato Gallego Sub 16 de campo a través, en un exigente circuito de cuatro kilómetros. 

Por otra parte, Clara Sabarís se hizo con la victoria en la San Silvestre de Quintanar. Este no fue el único logro de los atletas cambadeses, y es que en la San Silvestre de Ávila, Leo Capelo consiguió levantar la medalla de plata en su categoría. Asimismo, en la San Silvestre de A Coruña, Araceli Veiga se colgó la medalla de bronce en su categoría tras finalizar la prueba en un tiempo de 45:57.

Los cambadeses también fueron los grandes anfitriones de la San Silvestre de Cambados, dónde la cantera del club fue la gran protagonista, especialmente en la Mini San Silvestre, dónde Teo Baúlo y Enia Rodríguez se hicieron con las medallas de oro, y Lois y Alba Martínez con las de plata.

