El Club de Atletismo Cuntis deja notables actuaciones en marcha en Ames

Los deportistas del Cuntis en Ames Cedida

En la localidad santiguesa de Ames se disputó la última jornada del circuito de marcha del año, y los miembros de la escuela de marcha del Atletismo Cuntis realizaron un destacado papel sobre un exigente circuito con subidas y bajadas.

Así, en la prueba de cinco kilómetros absoluta, Patricia Simón logró la plata general y el oro en la categoría máster, convirtiéndose en campeona del circuito gallego con un gran crono de 28’08” MMP, una mejora de un minuto sobre su anterior registro.

Daniel García, cuntiense del Rias Baixas fue el vencedor del circuito máster y también de la prueba con un crono de 34 minutos, en lucha con Gabriel Martínez Limens que se colgó la plata en el circuito y en la prueba de Ames. Ambos llegaban a la competición con 40 puntos sobre la prueba de cinco kilómetros.

Por otro lado, la deportista Sub 14 Ailyn Duran Cacheiro fue rigurosamente descalificada a escasos metros de la meta en los dos kilómetos. También participó sobre los tres kilómetros la Sub 16 Sofía Miao, realizando una destacada actuación en la prueba de su categoría.

Ellen Duran Cacheiro finalizó la prueba con un crono de 18:45 , mejorando su marca personal ampliamente. “Sin duda apuntan un futuro prometedor en cuánto se propongan en el entreno continuo”, dicen desde el Cuntis.