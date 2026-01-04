Mi cuenta

+Deportes

El Vilarousa brilla sobre el tapiz navideño del Sara Gómez

Más de 150 gimnastas lucieron sus mejores ejercicios en Vilagarcía

María Caldas
04/01/2026 18:00
Gimnastas desde los tres años salieron al tapiz
Gimnastas desde los tres años salieron al tapiz
Gonzalo Salgado
El Club de Gimnasia Rítmica Vilarousa celebró en el Pabellón Sara Gómez su ya tradicional festival navideño. Las gradas del pabellón vilagarciano estuvieron repletas desde el comienzo del evento, en el que más de 150 gimnastas de la entidad dirigida por Sandra Estrada se lucieron sobre el tapiz arousano. “Algunas de las niñas que salieron al tapiz tenían solo tres años, fue todo muy bien”, comenta Estrada.

Las gradas del Sara Gómez estuvieron llenas durante la jornada
Las gradas del Sara Gómez estuvieron llenas durante la jornada
Gonzalo Salgado

En el Sara Gómez no solo se dejaron ver las gimnastas de competición, sino que también estuvieron aquellas niñas de colegios de Caldas de Reis y Catoira que se entrenan a las órdenes de Sandra Estrada. 

Las gimnastas del Vilarousa saltaron al tapiz
Las gimnastas del Vilarousa saltaron al tapiz
Gonzalo Salgado

“Las niñas de competición y las interescolares estuvieron enseñando algunos ejercicios que estamos preparando ya de cara a la temporada que viene, y las escuelas mostraron sus coreos navideñas”, destaca la entenadora del Vilarousa. La expectación fue máxima durante toda la tarde, y es que nadie se quiso perder la oportunidad de ver a las más pequeñas en acción sobre el tapiz.

Más de 150 gimnastas conquistaron el tapiz del Sara Gómez
Más de 150 gimnastas conquistaron el tapiz del Sara Gómez
Gonzalo Salgado

“Fue un buen barullo de tutús y brillos”, bromea Sandra Estrada después de volver a llenar el Pabellón Sara Gómez por el festival navideño del club. Actualmente, el Vilarousa es uno de los clubes más fortalecidos de la comarca con centenares de alumnas.

Las gimnastas del club vilagarciano
Las gimnastas del club vilagarciano
Gonzalo Salgado
