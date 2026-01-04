El Vilarousa brilla sobre el tapiz navideño del Sara Gómez

Gimnastas desde los tres años salieron al tapiz Gonzalo Salgado

El Club de Gimnasia Rítmica Vilarousa celebró en el Pabellón Sara Gómez su ya tradicional festival navideño. Las gradas del pabellón vilagarciano estuvieron repletas desde el comienzo del evento, en el que más de 150 gimnastas de la entidad dirigida por Sandra Estrada se lucieron sobre el tapiz arousano. “Algunas de las niñas que salieron al tapiz tenían solo tres años, fue todo muy bien”, comenta Estrada.

En el Sara Gómez no solo se dejaron ver las gimnastas de competición, sino que también estuvieron aquellas niñas de colegios de Caldas de Reis y Catoira que se entrenan a las órdenes de Sandra Estrada.

“Las niñas de competición y las interescolares estuvieron enseñando algunos ejercicios que estamos preparando ya de cara a la temporada que viene, y las escuelas mostraron sus coreos navideñas”, destaca la entenadora del Vilarousa. La expectación fue máxima durante toda la tarde, y es que nadie se quiso perder la oportunidad de ver a las más pequeñas en acción sobre el tapiz.

“Fue un buen barullo de tutús y brillos”, bromea Sandra Estrada después de volver a llenar el Pabellón Sara Gómez por el festival navideño del club. Actualmente, el Vilarousa es uno de los clubes más fortalecidos de la comarca con centenares de alumnas.