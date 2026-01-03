Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Asmubal Meaño tendrá representación en el CESA 2026

Raquel Múñiz, Paloma González y Alba Peña han sido convocadas en sus respectivas categorías para este torneo de selecciones autonómicas

Carlos Paz
Carlos Paz
03/01/2026 09:00
Raquel Múñiz, tercera por la derecha desde abajo, con sus compañeras del Asmubal
Raquel Múñiz, tercera por la derecha desde abajo, con sus compañeras del Asmubal
Cedida
El Asmubal Meaño estará representando en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en el cual la fase de grupos dará comienzo en el día de hoy. Las jugadoras viajaron hasta Cataluña para participar en este torneo que cuenta con seis categorías: juvenil, cadete e infantil tanto en la disciplina masculina como femenina. El club meañés tendrá una representante en las plantillas femeninas de cada categoría. 

Raquel Múñiz ha sida convocada para la división juvenil que debutará a las 13 horas de este sábado ante las jugadoras del País Vasco . Es una de las fijas para el seleccionador Ismael Martínez, ya que ha ido las últimas convocatorias. Además, la jugadora ya sabe lo que es ganar este torneo, ya que lo hizo en edad infantil.

Por su parte, Paloma González hará lo propio en la Ciudad Esportiva Blanes a las 11:15 horas de este 3 de enero contra la selección de Islas Baleares. La joven de 15 años, edad en categoría cadete, debutará en el torneo de selecciones autonómicas tras estar ya en varias convocatorias de la mano de José Luís Pedreira

La más pequeña de todas las representantes es Alba Peña, con 13 años, debutará esta mañana a las 9:30 horas ante el combinado de Asturias. Será el pabellón Germans Margall quien acoja la cita de estos equipos infantiles. Estas tres convocatorias suponen el resultado al gran trabajo que se está realizando desde el club meañés en las categorías inferiores. 

