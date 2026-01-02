Vilagarcía espera a la Selección Gallega M16

El último entrenamiento de la selección Cedida

Vilagarcía acoge hoy el entrenamiento de la Selección Gallega M16. Las instalaciones de Fontecarmoa serán el escenario en el que se preparen para la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), de Segunda División Nacional, prevista para el próximo 24 de enero en Madrid.

La selección llega a esta fase tras un excelente inicio de temporada, con dos victorias en sus dos primeros encuentros frente a Asturias y Cantabria, y con mucha ilusión de cara a los próximos partidos, en los que se tendrán que ver las caras con Baleares y, de nuevo, con Cantabria.

Cabe destacar que, esta generación de jugadores gallegos ya logró el ascenso de la comunidad autónoma a Primera División en la categoría M14 hace dos años.

Entre los convocados figuran cinco canteranos de Os Ingleses Rugby Club de Vilagarcía, que continúa representando con orgullo el trabajo de la base arousana. Los elegidos son: Nizam García Castromán, Gael Hurtado Barreiro, Bruno Losada Martínez, Martín Oubiña Fernández, y Xián Rodríguez Villaronga.

La representación vilagarciana no se queda ahí, ya que Chamy Doval, histórico jugador y entrenador de Os Ingleses, dirige el combinado junto a Chema Fernández. El entrenamiento se llevará a cabo mañana desde las 11:00 horas.