Diversión y creatividad para decir adiós al 2025 con la San Silvestre de Cambados

Una tarde divertida con disfraces originales Monica Ferreiros

La tradicional San Silvestre de Cambados ha vuelto a ser un rotundo éxito. En la tarde del pasado miércoles, las calles cambadesas se llenaron de color y creatividad para despedir el 2025 entre deporte y diversión con sus mejores disfraces. Aquellos más creativos optaban a diferentes premios económicos, de hasta 300 euros, en el comercio local. Además, había condecoraciones a los tres mejores disfraces individuales y al mejor en grupo.

Familiares y amigos pudieron disfrutar de una gran tarde Monica Ferreiros

Cada categoría tenía su recorrido. Los más pequeños, de entre 3 y 7 años, tenían que recorrer una distancia de 100 metros. Los participantes de entre 8 y 10, completaron 400 metros. Mientras que, los que tenían entre 11 y 13 años hicieron 800 metros. Hasta la categoría absoluta, los mayores de 14 años, que debían completar los cuatro kilómetros.

Una tarde de diversión entre vecinos, con el Pazo de Fefiñáns como salida y meta, donde el deporte ha servido para recaudar alimentos no precederos, juguetes o productos de higiene personal, que fueron donados.