+Deportes

Yago Vicente termina su primera participación en una prueba absoluta

El nadador del CNS Vilagarcía estuvo en el Campeonato Gallego de Lugo

María Caldas
30/12/2025 16:55
El vilagarciano Yago Vicente durante el Campeonato Gallego en Frigsa, en Lugo
El vilagarciano Yago Vicente durante el Campeonato Gallego en Frigsa, en Lugo
Cedida
El vilagarciano Yago Vicente, nadador del CNS Vilagarcía, estuvo presente en el Campeonato Gallego Absoluto celebrado en la piscina de Frigsa, en Lugo. Se trataba de la primera participación de Yago Vicente en un campeonato absoluto, dónde nuevamente volvió a dejar el nombre de la entidad vilagarciana en lo más alto.

El campeonato lo comenzaba con la prueba de 50 libres donde finalizó en un 19º puesto. Después, tocaba el 100 libres donde en la jornada de la mañana conseguía meterse en la final B, por la tarde para el crono en 51.74, rebajando su mejor marca en más de un segundo y consiguiendo finalizar en un séptimo puesto.

Por último, se metía de nuevo en una final B en la prueba de 200 libres, donde conseguía de nuevo un 7º puesto con un tiempo de 1.53.75 rebajando su mejor tiempo en más de seis segundos.

“Es un orgullo que Yago nos represente y sea un referente para las nuevas generaciones”, dicen desde el Club de Natación y Salvamento Vilagarcía. De este modo, Yago Vicente completa un año en el que se proclamó campeón de Europa en Polonia, en el que consiguió medallas en la prueba de relevos, concretamente un oro y una plata.

