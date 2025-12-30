El Club Olimpic participa en el Campeonato Xunta de Galicia Internatural

Los deportistas deportistas del club con el entrenador MONICA VILA

El Gimnasio Club Olimpic despide el año con su participación en el Campeonato Xunta de Galicia Internatural, que se celebró en la Serra de Outes.

“Este ha sido el último campeonato del año y no podemos estar más orgullosos. Mi más sincera enhorabuena a tod@s l@s competidor@s por el enorme esfuerzo, la constancia y la actitud demostrada dentro y fuera del tatami”, explica Miguel Cuevas, entrenador del Gimnasio Olimpic de Vilagarcía.

“Sabemos que aún queda mucho por hacer y aprender, pero los comienzos son excelentes, la motivación es alta y vamos claramente por el buen camino”, dice Miguel Cuevas.

“Un agradecimiento especial a Raúl, por el gran trabajo realizado y por guiar a este equipo con tanta dedicación”, concluye el entrenador.

En total, los vilagarcianos consiguieron seis medallas, cinco de oro y una de plata. El máximo metal se lo colgaron al cuello Miguel, Oliver, Lucas, Alexia, e Izan. La medalla de plata fue para Kiara. Este logro llega después de los buenos resultados de los arousanos en el Campeonato Autonómico de Técnica, en el que sumaron dos oros y un bronce por parte de Miguel Cuevas, Nora Lages y Oliver Arosa.