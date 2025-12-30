El ajedrez protagoniza el inicio del año a nivel deportivo en Ribeira

La presentación de las pruebas en Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira comienza el año a nivel deportivo con tres citas con el ajedrez en la Casa da Xuventude. Por un lado, el sábado tres de enero, de 11:00 a 14:00 horas, siguiendo el sistema suízo a seis rondas, se disputará en Torneo de Ajedrez de Navidad.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados, así como para los tres primeros clasificados locales, y para el oro en las categorías Sub 12, Sub 10 y Sub 8. Las inscripciones podrán formalizarse en xadrezbretema@gmail.com.

Además, se disputarán también los Campeonatos Provinciales da Coruña. El domingo cuatro de enero estará dedicado a las modalidades Sub 8 y Sub 12, mientras que el próximo 11 de enero será el turno de los Sub 14 y Sub 16.

Las jornadas se desarrollarán en horario de mañana y de tarde, ambas se jugarán en sistema suízo, aunque estas últimas serán en cinco rondas. Las bases de la prueba están disponibles también en la página de la Federación Galega de Xadrez.

Para el edil de Deportes, Álex Vidal, estes nuevos eventos son “unha proba do apoio que brinda a Administración local ribeirense ás diferentes disciplinas deportivas”.

“En dúas semanas teremos no noso municipio un torneo con motivo da época do Nadal e uns campionatos provinciais. Preséntase un inicio de ano protagonizado polo xadrez e, dende o Concello, ratificamos o noso compromiso de seguir fomentando unha disciplina profundamente vencellada á aplicación de tácticas e á capacidade estratéxica”, comenta Álex Vidal.

La edil de Xuventude, Carmen Pérez, señala que en estos eventos “tamén é protagonista a rapazada ao ser a principal destinataria, pois estamos falando de categorías menores. Ademais, terán lugar na Casa da Xuventude, para tamén continuar dinamizando este espazo”, en palabras de la concejala de Xuventude.