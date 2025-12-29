Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

O Acuático Umia prepara a V edición do Trofeo Vila Termal

Lucía Zorrilla será a madriña dun evento que este ano bate récord de participantes

María Caldas
29/12/2025 20:45
As autoridades durante a presentación da proba
As autoridades durante a presentación da proba
MONICA VILA
A piscina Antía García de Caldas de Reis acolleu a presentación do V Trofeo de Salvamento Caldas Vila Termal. No acto estiveron presentes Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis, Manuel Fariña, tenente de alcalde e edil de Deportes, Bárbara Silva, vicepresidenta do Acuático Umia, e Lidia Aboy, unha das deportistas máis destacadas do club caldense. Un trofeo que comezou a celebrarse no ano 2021 co obxectivo de fomentar o deporte do salvamento na comarca.

Esta quinta edición bate de novo o seu récord de participación con 334 deportistas, superando os 301 da pasada edición do 2024. A competición contará con 15 clubes de salvamento, 12 de eles galegos e dous de Castela e León, como son SOS La Bañeza, con seis atletas, e Oca SOS Palencia, con catro. Tamén estará un equipo cántabro, como é o Noja Playa Dorada, con dous deportistas. Por categorías, a infantil contará con 93 deportistas, a cadete con 95 e a absoluta e máster con 96.

Bárbara Silva quixo agradecer o esforzo de todos os clubes e resaltou o salto de calidade que continúa impulsando este trofeo “cunha amplísima participación galega e tamén coa participación dos castelán-leoneses e cántabros, e con moitos deportistas campións de España e con convocatorias internacionais”.

“Este ano contamos cunha madriña de luxo para o trofeo, como é a campiona do mundo e triple campiona de Europa júnior Lucía Zorrilla, que pertence ó SOS La Bañeza”, comenta Bárbara Silva.

Jacobo Pérez quixo agradecer á xunta directiva pola “organización deste tipo de eventos que contrinúen á dinamización e ao nome da provincia e do Concello de Caldas de Reis”. “O compromiso do Concello de Caldas é total co deporte base, co Club Acuático Umia, e con este tipo de eventos que traerán ao noso pobo máis de 800 persoas en dous días”, explica o alcalde, Jacobo Pérez.

O evento celebraráse en dúas sesións, na mañá e tarde so sábado, con acceso ao público ata completar aforo. A primeira sesión dará comezo a partir das 10:30 horas, e a partir das 16:30 horas será o turno dos absolutos.

