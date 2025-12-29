Nadiuska Ouviña vuelve a colgarse la medalla de oro

Nadiuska Ouviña en lo más alto del podio Cedida

El Club de Natación Boiro sigue celebrando éxitos en el Campeonato Gallego Absoluto de invierno, celebrado en la piscina de Frigsa, en Lugo. Después de conseguir dos medallas de oro en la primera jornada del mismo, obra de Nadiuska Ouviña y de Manuel Pérez, la entidad aumenta el medallero con otra increíble actuación de una de sus nadadoras estrella, como es Nadiuska.

En esta ocasión, la joven deportista boirense consiguió volver a subirse a lo más alto del podio en la prueba de 200 metros libres, firmando un cronómetro de 2:04.09, y siendo junto con Noelia Vilarnovo Suárez, las únicas deportistas de la entidad boirense que disputaron dicha prueba en Lugo.

Por otro lado, Manuel Pérez, quien en la primera jornada consiguió levantar la medalla de oro en los 50 metros braza, en esta ocasión se volvía a subir al cajón para llevarse el bronce en los 100 metros libres, después de realizar la prueba en un tiempo de 51.13, En esta misma también participó por parte del Club de Natación Boiro Breixo Cao Hermo.

Candela Sánchez Toja completó la prueba de los 100 metros estilo con un cronómetro de 1:13.42, y su compañera Alejandra González Tubío realizó la misma con un resultado final de 1:14.23. Rita Tubío Sueiro, por su parte, participó en los 200 metros mariposa, terminando la prueba en un tiempo de 2:37.73.