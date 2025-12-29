El Judo Club Senín acude a las jornadas internacionales en A Coruña

Los miembros del Judo Club Senín Cedida

Se celebraron las 17ª Xornadas Internacionais de Judo Nadal, organizadas por la Federación Gallega de Judo en A Coruña.

El Judo Club Senin – Centro Deportivo Ikigai estuvo presente en dichas jornadas, participando activamente en las actividades programadas.

Dentro de las jornadas se llevó a cabo un entrenamiento federativo, al que asistieron los judocas infantiles y cadetes del club: David, Adrián, Noemí, Sergio y Mateo.

Asimismo, durante las mismas se abordó la nueva normativa de pase de grado de la RFEJYDA, actualizada conforme a los cambios establecidos por la IJF en relación con la obtención de los danes de Judo. Esta formación fue impartida por Daniela Krukower, y contó con la asistencia del maestro del club, Andrés Senin.