Diario de Arousa

+Deportes

El Judo Club Senín acude a las jornadas internacionales en A Coruña

María Caldas
29/12/2025 18:00
Los miembros del Judo Club Senín
Los miembros del Judo Club Senín
Cedida
Se celebraron las 17ª Xornadas Internacionais de Judo Nadal, organizadas por la Federación Gallega de Judo en A Coruña.

El Judo Club Senin – Centro Deportivo Ikigai estuvo presente en dichas jornadas, participando activamente en las actividades programadas. 

Dentro de las jornadas se llevó a cabo un entrenamiento federativo, al que asistieron los judocas infantiles y cadetes del club: David, Adrián, Noemí, Sergio y Mateo.

Asimismo, durante las mismas se abordó la nueva normativa de pase de grado de la RFEJYDA, actualizada conforme a los cambios establecidos por la IJF en relación con la obtención de los danes de Judo. Esta formación fue impartida por Daniela Krukower, y contó con la asistencia del maestro del club, Andrés Senin.

