El Club Pontevedra despide el año con las XVII Jornadas Internacionales

Los deportistas del club Judo Club Pontevedra

La sección arousana del Judo Club Pontevedra, capitaneada por su profesor en el Gimnasio Gym Urban Fran Miguens, va finalizando el año con la participación en destacados eventos formativos y competitivos de judo que se van sucediendo a lo largo de esta recta final del año.

Después de la participación de Leyre Villamediana el pasado mes de noviembre en la Fase Final del Campeonato de España Senior y de la excelente exhibición desarrollada por el nutrido grupo de la cantera del Judo Club Pontevedra en la XXXII Fiesta del Judo Infantil de Judo de Vigo, donde el club recibió un galardón por su destacada participación en la edición 2024 de este evento.

En esta ocasión una representación de profesores y deportistas del Judo Club Pontevedra han participado en las 17ª Jornadas Internacionales de Navidad - Judo en Femenino.

Estas jornadas contaron con la presencia estelar de la Campeona del Mundo, Diploma Olímpico e Instructora Experta de la International Judo Federation Daniela Krukower.

En estas jornadas también se ha expuesto a los deportistas dinámicas orientadas a la prevención y el tratamiento de bullying, impartidos por el maestro Carlos Montero y la profesora Lucía Álvarez.