Diario de Arousa

+Deportes

Los atletas del Cuntis brillan en el CGDT de Pontevedra

María Caldas
28/12/2025 20:15
Los atletas y entrenadores del Cuntis en Pontevedra
Los atletas y entrenadores del Cuntis en Pontevedra
El Club de Atletismo Cuntis se desplazó hasta Pontevedra para disputar en las pistas del Centro Galego de Tecnificación Deportiva el Trofeo Jose Luis Torrado. En los 500 metros popular, por el lado femenino venció Sabela Carballo, segunda Ellen Duran, tercera Iria Bello, cuarta Elba Abalo , quinta Aliyn Lauren Duran, y también participaron en la prueba Sofía Miao y Paula Pérez. 

En los 500 metros masculinos se colgó la medalla de bronce en Pontevedra Luan de Lima Pereira. Además, los cuntienses contaban con la baja por lesión Manuel Paz.

