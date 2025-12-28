El CN Boiro suma dos oros en la primera jornada en Lugo

Nadiuska Ouviña y Manuel Pérez en el primer cajón del podio en Lugo Cedida

El Club de Natación Boiro sigue celebrando logros en el Campeonato Gallego Absoluto de invierno celebrado en Lugo. Hasta allí, la entidad boirense desplazó a una importante expedición.

Al comienzo de la jornada también se procedió a la redistribución de los diplomas de los Récords Gallegos de la temporada 2024/2025 en pruebas individuales y por equipos. “Foi un primeiro día moi completo, con dúas vitorias, boas marcas e un equipo comprometido dentro e fóra da auga”, dicen desde el Club de Natación Boiro.

La primera medalla de oro llegó de la mano de Nadiuska Ouviña, que además, se convirtió en la mejor marca gallega y mejor marca personal en los 50 metros libres.

La joven cerró la prueba con un cronómetro de 25.80. En la misma prueba también participaron por parte del Club de Natación Boiro: Celia Cao Hermo, con un tiempo de 29.51, Elena García España (29.75), y Celia Pérez Lorenzo (30.95) por el lado femenino.

En el apartado masculino, Breixo Cao Hermo realizó los 50 metros libres en un tiempo de 24.49. Ya en los 50 metros braza, Candela Sánchez Toja consiguió el segundo puesto en la final B, y Alejandra González Tubío completó la prueba con un 37.13. La segunda medalla llegó en esta prueba, pero en el lado masculino, con una medalla de oro firmada por Manuel Pérez Lorenzo.