El Costado TKD Boiro consigue once medallas en el Open de Ourense

Los miembros del Costado TKD en Ourense Cedida

La provincia de Ourense se convirtió en capital del taekwondo autonómico con la celebración del Open Internacional de Ourense, una prueba organizada por la Federación Gallega de Taekwondo en colaboración con el Concello.

La competición se llevó a cabo en el Pabellón de los Remedios. Hasta allí se desplazaron distintos equipos de la comarca arousana, como el caso del Número Phi de Caldas de Reis, o el Costado TKD de Boiro.

Por un lado, el Costado Taekwondo Boiro cerró el Open Internacional de Ourense con un total de 11 medallas, logrando dos oros, cuatro platas y cinco bronces en una gran manera para finalizar el año.

El Número Phi, por su parte, regresó con una cosecha de medallas, la primera de ellas, como no podía ser de otra manera, obra de Ekaterina Rebón, que sumó el primer oro para el equipo caldense en tierras ourensanas en el open que también fue puntuable para el ránking nacional.

Las medallas de plata logradas por el equipo caldense fueron obra de Alejandro Quintela, Myriam, Saray Salazar, Lucía Piñeiro y Roi Mosteiro. Por otra parte, el Número Phi también obtuvo medallas de bronce, que fueron obra de Ángela Rodríguez, Bruno García, Elsa Jamardo, Mara Castro y Noa García. Así, el equipo femenino de la entidad caldense consiguió la segunda plaza en la clasificación general.