Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Piñeiriño reta ao xadrecista Lucas Abal a unhas simultaneas

O excelso matemático vilagarcián recolle o guante e estará o próximo martes no Centro Cultural Breogán

María Caldas
26/12/2025 18:30
O xadrecista Lucas
O xadrecista Lucas Abal
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Asociación Veciñal Breogán e o Xadrez Fontecarmoa xúntanse no Centro Cultural Breogán o vindeiro martes 30 de decembro ás 18:00 horas. Lucas Abal, matemático e excelso xadrecista vilagarcián, xogará unhas simultáneas con todas as persoas que se acheguen. A actividade conta coa colaboración do Concello de Vilagarcía. 

Xadrez Fontecarmoa naceu no instituto do barrio e tras conversacións entre as directivas  do club e a Asociación Veciñal Breogán decidiuse explorar a posibilidade de ter unha sección de xadrez no centro cultural da asociación. Para promocionalo decidiuse que Lucas Abal xogue o martes 30 ás 18.00 horas unhas partidas simultáneas no barrio do Piñeiriño.

As partidas están abertas a todo o mundo e a todos os niveis de xadrez, dende quen está empezando, ou mesmo non saben e queren difrutar por primeira vez, a quen se crea que contan co nivel suficiente para gañar a Lucas Abal, que é un dos mellores xadrecistas do club. Lucas, ademais, forma parte do barrio de O Piñeiriño dalgunha maneira debido a que a súa nai é a propietaria da tenda de lambetadas K'Pricho. 

Lucas é Mestre FIDE (FM), un título internacional de xadrez outorgado pola FIDE e ten un ELO de 2324 en xadrez clásico, con máis de 2200 tanto en rápido como en blitz. No seu perfil destaca o subcampeonato universitario de xadrez que conseguiu na edición do ano 2017.

“O mellor barrio do mundo só pode retar aos mellores e Lucas Abal parece que está a altura do Piñeiriño” Bromean dende a Asociación Veciñal Breogán “Agardamos que sexa unha cita entretida para toda a familia e que sirva para achegar o xadrez cada vez a máis xente. O Centro Cultural Breogán quere ser unha parada máis para todas as persoas afeccionadas a este deporte” Engaden.

Unhas simultaneas solidarias

A asociación continúa recollendo alimentos non perecedeiros para Cáritas, o punto de recollida segue activo para todas as persoas que queiran colaborar. Os Concertos Solidarios de Nadal organizados o 13 de decembro foron un éxito rotundo en asistencia e en doazóns.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imaxe da deteriorada balaustrada de Vilaxoán

Veciñanza de Vilaxoán demanda a reparación da balaustrada da praia do Preguntoiro
Fátima Frieiro
Imagen de archivo del instituto

Educación premia a un alumno de la ESO del IES Vilalonga por su rendimiento académico
Redacción
El ideal gallego

Aprueban el proyecto de mejora de la EP-9206 a su paso entre A Vichona y Portonovo
Redacción
Los jugadores del Boiro en el último partido

El CD Boiro inicia la segunda campaña de socios
María Caldas