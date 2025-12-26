O Piñeiriño reta ao xadrecista Lucas Abal a unhas simultaneas
O excelso matemático vilagarcián recolle o guante e estará o próximo martes no Centro Cultural Breogán
A Asociación Veciñal Breogán e o Xadrez Fontecarmoa xúntanse no Centro Cultural Breogán o vindeiro martes 30 de decembro ás 18:00 horas. Lucas Abal, matemático e excelso xadrecista vilagarcián, xogará unhas simultáneas con todas as persoas que se acheguen. A actividade conta coa colaboración do Concello de Vilagarcía.
O Xadrez Fontecarmoa naceu no instituto do barrio e tras conversacións entre as directivas do club e a Asociación Veciñal Breogán decidiuse explorar a posibilidade de ter unha sección de xadrez no centro cultural da asociación. Para promocionalo decidiuse que Lucas Abal xogue o martes 30 ás 18.00 horas unhas partidas simultáneas no barrio do Piñeiriño.
As partidas están abertas a todo o mundo e a todos os niveis de xadrez, dende quen está empezando, ou mesmo non saben e queren difrutar por primeira vez, a quen se crea que contan co nivel suficiente para gañar a Lucas Abal, que é un dos mellores xadrecistas do club. Lucas, ademais, forma parte do barrio de O Piñeiriño dalgunha maneira debido a que a súa nai é a propietaria da tenda de lambetadas K'Pricho.
Lucas é Mestre FIDE (FM), un título internacional de xadrez outorgado pola FIDE e ten un ELO de 2324 en xadrez clásico, con máis de 2200 tanto en rápido como en blitz. No seu perfil destaca o subcampeonato universitario de xadrez que conseguiu na edición do ano 2017.
“O mellor barrio do mundo só pode retar aos mellores e Lucas Abal parece que está a altura do Piñeiriño” Bromean dende a Asociación Veciñal Breogán “Agardamos que sexa unha cita entretida para toda a familia e que sirva para achegar o xadrez cada vez a máis xente. O Centro Cultural Breogán quere ser unha parada máis para todas as persoas afeccionadas a este deporte” Engaden.
Unhas simultaneas solidarias
A asociación continúa recollendo alimentos non perecedeiros para Cáritas, o punto de recollida segue activo para todas as persoas que queiran colaborar. Os Concertos Solidarios de Nadal organizados o 13 de decembro foron un éxito rotundo en asistencia e en doazóns.