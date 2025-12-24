Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Vilagarcía recibe a Carlota Rodríguez tras el mundial de Doma Clásica

La joven vilagarciana participó en el campeonato como la amazona más joven 

Carlos Paz
Carlos Paz
24/12/2025 09:00
Carlota Rodríguez con la distinción recibida durante el acto
Carlota Rodríguez con la distinción recibida durante el acto
MONICA FERREIRÓS
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Carlota Rodríguez viene de vivir una “experiencia inolvidable”. La joven vilagarciana de 23 años acaba de participar como la amazona más joven en el Campeonato del Mundo de la categoría de Doma Clásica, celebrado en Sevilla el pasado mes de noviembre. 

Ante este hito histórico, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, le abrió las puertas para recibirla en la mañana del pasado martes. “Estamos muy contentos de recibir a Carlota. Además, lo hace a través de un deporte minoritario como es la hípica, algo más inusual”, declaraba el alcalde, y es que es la primera vez que el Concello de Vilagarcía recibe a un deportista de esta disciplina. 

Carlota, por su juventud, aún está en plena formación y acaba de competir ante “jinetes olímpicos y que ya han participado en muchos campeonatos mundiales”. La vilagarciana participó en esta cita tan especial a lomos de su caballo, Torero de Centurión. Además, hace poco que han adquirido un nuevo jinete olímpico para la caballería de su familia. 

Desde el Concello de Vilagarcía le entregaron diferentes condecoraciones. “Viendo su potencial, estamos seguros de que volveremos a recibirla”, concluyó el regidor.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Local Social de Bemil

Caldas invierte en mejorar el Local Social de Bemil y prevé nuevas reparaciones para el 2026
Fátima Pérez
Entrega de alimentos por parte del Concello de Ribeira

Cáritas e ICE Renovación reciben 4.000 euros en alimentos para ayudar a colectivos vulnerables
Fátima Pérez
Froilán Fernández posando co diploma tras a recepción

Ribeira recoñece a Froilán Fernández tras o triunfo no Campionato Galego
Carlos Paz
Presentación do torneo solidario de Nadal que se celebrará en A Bouza

Dani Otero: “Esperamos necesitar unha grúa para levar todo o donado”
Carlos Paz