Vilagarcía recibe a Carlota Rodríguez tras el mundial de Doma Clásica

Carlota Rodríguez con la distinción recibida durante el acto MONICA FERREIRÓS

Carlota Rodríguez viene de vivir una “experiencia inolvidable”. La joven vilagarciana de 23 años acaba de participar como la amazona más joven en el Campeonato del Mundo de la categoría de Doma Clásica, celebrado en Sevilla el pasado mes de noviembre.

Ante este hito histórico, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, le abrió las puertas para recibirla en la mañana del pasado martes. “Estamos muy contentos de recibir a Carlota. Además, lo hace a través de un deporte minoritario como es la hípica, algo más inusual”, declaraba el alcalde, y es que es la primera vez que el Concello de Vilagarcía recibe a un deportista de esta disciplina.

Carlota, por su juventud, aún está en plena formación y acaba de competir ante “jinetes olímpicos y que ya han participado en muchos campeonatos mundiales”. La vilagarciana participó en esta cita tan especial a lomos de su caballo, Torero de Centurión. Además, hace poco que han adquirido un nuevo jinete olímpico para la caballería de su familia.

Desde el Concello de Vilagarcía le entregaron diferentes condecoraciones. “Viendo su potencial, estamos seguros de que volveremos a recibirla”, concluyó el regidor.