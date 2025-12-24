Ribeira recoñece a Froilán Fernández tras o triunfo no Campionato Galego
O mozo de Palmeira foi terceiro na proba de Arteixo pero proclamouse campión pola suma de puntos
Froilán Fernández conseguiu alzarse, o pasado novembro, co primeiro posto no Campeonato Galego de trial tras a última proba celebrada en Arteixo. Malia finalizar en terceiro posto, a suma de puntos, conseguida nas anteriores competicións, fixo que, finalmente, resultase vencedor na categoría TR3.
Tras o seu recente éxito, a alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, xunto co concelleiro de Deportes, Álex Vidal, recibiron ao mozo veciño de Palmeira para recoñecer o seu traballo e felicitalo pola súa “frutífera traxectoria e a futura promesa que é para o trial”, sinalaron os representantes municipais. Ademais, un dos obxectivos deste encontro era coñecer máis en profundidade esta disciplina.
A alcaldesa declarou que “son moitas as alegrías que recibimos nas últimas semanas en campionatos de diferente proxeccións e, unha destas boas novas, chegou da man de Froilán Fernández co seu resultado no campionato galego de trial”. “Ribeira ten unha forte vitalidade a nivel deportivo” e este éxito engádese aos “resultados dos nosos veciños en diferentes competicións que nos fan sentir orgullosos”, concluía o concelleiro.
Para pechar o acto, o Concello de Ribeira galardonou a Froilán Fernández cun diploma e diferentes agasallos para o recordo deste evento.