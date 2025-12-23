Xadrez Breogán renuncia ao ascenso a Preferente e repite na Primeira División
O clube grovense decidiu rexeitar a subida de categoría despois de “dárlle moitas voltas e de cara a afrontar a tempada coas mellores condicións”
O Xadrez Breogán decide renunciar ao ascenso á Liga Preferente Galega de Xadrez. O clube grovense opta por esta decisión despois de “dárlle moitas voltas e de cara a afrontar a tempada coas mellores condicións”, afirman. Unha elección que lles permitirá “competir con forza durante toda a Liga”.
O cambio de categoría conleva pasar de roldas de catro xogadores a seis, “o que obriga a contar con un importante número de xadredistas dispoñibles”. Ante esta situación, o clube decidiu que o mellor era manterse na Primeira División da Liga Galega, onde competirá no grupo C. Unha liga que coñece ben, xa que a pasada campaña alzouse co primeiro posto, con oito vitorias, un empate e dúas derrotas. Uns resultados que lle permitían o ascenso de categoría, que finalmente decidiron rexeitar.
Os rivais
O Xadrez Breogán xa coñece os seus rivais para esta nova tempada: Alerkhine-Correduria Tempu, Cultural Deportiva Portas Xadrez A, CXF-Centro Comercial Arousa, CXF-Espazo Xove, Doirna Vegarco, Exc Adultos 1ª, EXP-Non á Violencia de Xénero, Lucena Jaquetones Vigo, Padrón B e Xadrez Bueu B Manuel Morales.