“Queremos clasificarnos para la fase de ascenso”, dice Alan Davila

Alan Davila, a la izquierda, celebrando uno de los puntos DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro comienza a bajar la intensidad de cara al parón navideño tras conseguir la tercera plaza del grupo A de la Superliga 2 en el primer tramo de la temporada. Los de Chicho Alves acumulan 21 puntos en la primera vuelta, quedándose a solo dos puntos de alcanzar al líder, el San Sadurniño, que suma 23.

Los resultados no engañan, y el crecimiento del equipo es más que evidente. La apuesta por los jugadores de la casa sigue siendo la pieza clave del éxito de un Rotogal que ve cerca la posibilidad de jugar el play-off de ascenso.

Entre las piezas claves del proyecto liderado por Chicho Alves se encuentra el canterano Alan Davila, quien fue el gran protagonista en el último partido de la primera vuelta que enfrentó a los boirenses con Valladolid (3-0).

El Rotogal Boiro regresa a la senda de la victoria en A Cachada ante Valladolid por 3-0 Más información

“Estamos muy contentos porque seguimos en la parte alta. Ahora nos toca descansar”, comenta el canterano. “Creo que, por mi parte, fue uno de los mejores partidos de la temporada y espero que en la segunda vuelta pueda seguir igual”, explica Davila.

Tras dejar atrás las aspiraciones a la Copa Príncipe a causa de la derrota en Vigo, los boirenses volvieron a mostrar su mejor cara en A Cachada. “Esta victoria, que fue bastante sólida, nos da ganas y fuerzas para seguir arriba en la clasificación”, sentencia el canterano.

Alan durante un disparo DAMIAN AVILES

A pesar de que el objetivo inicial no fuese optar a los puestos altos de la tabla clasificatoria, el equipo supo explotar sus puntos fuertes. “Estamos atacando muy bien, así lo dicen los datos. La recepción también está siendo bastante buena”, destaca Alan Davila.

La juventud de la plantilla causó en más de una ocasión que se perdiese el control del partido en los minutos finales. “Creo que puede ser por la juventud del equipo que a veces se nos descontrolan los partidos en los últimos sets, pero esperamos que cambie en la segunda vuelta”, expone Davila.

Descanso hasta enero

El Rotogal Boiro finalizará los entrenamientos este próximo viernes 19 de diciembre, y es que este fin de semana comienza ya la segunda vuelta de la Superliga 2, pero los de Chicho Alves descansan en la primera jornada, por lo que no será hasta enero cuando vuelvan a la acción.

“Entrar en la Copa Príncipe se veía como un objetivo, y ahora va a pasar lo mismo con la fase de ascenso, pero tenemos que tratar de mejorar ante rivales directos”, dice Davila. “Lo importante era formar un grupo porque así es como vienen los buenos resultados. Todo es posible, queremos clasificarnos”, concluye.