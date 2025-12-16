Araceli Bugallo se sube al podio en el ranking absoluto celebrado en A Coruña

A la derecha, Araceli Bugallo durante la prueba en Madrid Cedida

La cambadesa Araceli Bugallo volvió a subirse a los cajones en A Coruña. La primera cita que enfrentó fue el ranking absoluto, celebrado en el Pabellón de Zalaeta, en A Coruña.

Una prueba organizada por el Clube 100T da Coruña y la Federación Gallega de Esgrima en la que también participaron tres tiradores del AVE Vilagarcía, como son Clara Uxía, que se posicionó en el decimotercer puesto, Elena Fernández, que fue decimosexta, y David García, quien en la categoría masculina finalizó en el puesto número 24 del ranking autonómico.

En dicha competición, Araceli Bugallo se subió al tercer cajón después de caer en semifinales contra Nata Díez, del Compostela, por un ajustado 15-14.

Por otro lado, Araceli Bugallo también estuvo presente en el Torneo de Liga Máster, puntuable para el ranking nacional, que se celebró en el complejo deportivo de la Universidad Politécnica de Madrid.

Así, en máster femenino de más 50-60, Araceli Bugallo consiguió subirse a lo más alto del podio tras ganar en la final por 7-4 a Pauline Close, del CBE Baleares. En categoría masculina de +50 participó Jorge Rodríguez, del AVE Vilagarcía, que fue 23º.