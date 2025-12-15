Mi cuenta

Os Ingleses despide el año invicto en un partido histórico para Jairo y Javi Torres

Padre e hijo disputaron juntos el duelo ante Fendetestas RC. "Es indescriptible e increíble, no tengo palabras", dice el veterano de la familia

María Caldas
15/12/2025 20:00
Jairo y Javi Torres jugaron juntos por primera vez en 18 años
Jairo y Javi Torres jugaron juntos por primera vez en 18 años
Cedida
Cuando a principios de temporada se publicó el calendario de la Liga Gallega de Rugby, nada hacía intuir que el partido de la novena jornada frente a Fendetestas RC acabaría siendo uno de los más especiales en la historia reciente del club vilagarciano. 

Pero el encuentro disputado en el Campo Municipal Evaristo Puentes quedará grabado para siempre: Os Ingleses cierra el 2025 invicto y como primer clasificado en la primera fase, puesto que ya se aseguran a falta de un partido. 

Además se vivió un momento único con Jairo y Javi Torres, padre e hijo, compartiendo camiseta y campo por primera vez. También se presentó en sociedad el nuevo patrocinador principal del club: Carlos Berride Abalo - Arquitectura e Urbanismo.

En lo deportivo, el conjunto arousano se impuso con claridad por 76-20, consolidando su liderato. El cuerpo técnico aprovechó la ocasión para rotar la plantilla y dar minutos a los jugadores con menos participación, lo que permitió el debut de cuatro nuevos integrantes esta temporada. 

El encuentro transcurrió con intensidad y buen juego, sin incidencias reseñables, y sirvió para que los más jóvenes siguieran sumando experiencia.

Pero el momento más emotivo llegó con la imagen de Jairo y Javi Torres formando juntos la pareja de centros, una escena que emocionó a todo el equipo y al público presente. 

“Es indescriptible e increíble poder llegar a jugar con tu propio hijo, no sé, sin palabras. No tengo palabras para describirlo la verdad… lo que sí, pues 18 años esperando por ello y al final por fin se cumplió. Un orgullo”, confiesa emocionado Jairo Torres.

“Jugar este partido con él es algo que llevo esperando desde que empecé a jugar, espero que pueda haber otra vez, ha sido muy especial”, destaca Javi, el más novel de los Torres.

