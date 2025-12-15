Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Vilagarcía TM complica su situación en la tabla tras perder en Cantabria

Son penúltimos con seis puntos tras la décima jornada

María Caldas
15/12/2025 19:40
El Vilagarcía se coloca penúltimo con seis puntos tras la décima jornada
El Vilagarcía se coloca penúltimo con seis puntos tras la décima jornada
MONICA VILA
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Vilagarcía Tenis de Mesa no vive sus mejores horas. Los deportistas arousanos cayeron derrotados por 5-1 en su visita al Torrelavega La Finca, de Cantabria. Un resultado que deja a los vilagarcianos como penúltimos clasificados antes del parón de navidad.

En total, de los 15 juegos disputados, los vilagarcianos solo fueron superiores en seis de ellos, por lo que el resultado acabó siendo mucho más abultado en favor de los cántabros. 

El primero en tropezar fue Kazeem Keke, quien estrenó el duelo ante el local Eder Vallejo. El duelo acabó yendo al quinto juego, pero a pesar de la resistencia del jugador del Vilagarcía, Vallejo selló el primer punto para Torrelavega.

Andrés Pérez se encargó de vencer por la vía rápida a Pedro Castro, poniendo el 2-0 después de tres juegos, en los que el arousano no pudo puntuar. La sorpresa llegaba en el duelo entre Marcos García y Fer Padín, y es que el arousano sentenció en tres juegos para poner el único punto del partido a favor de los visitantes. 

Padín lo volvía a intentar, esta vez contra Eder Vallejo, pero el cántabro no perdonó el 4-1. Por último, Marcos García se encargó de vencer a Pedro Castro en tres juegos.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Jairo y Javi Torres jugaron juntos por primera vez en 18 años

Os Ingleses despide el año invicto en un partido histórico para Jairo y Javi Torres
María Caldas
Los jugadores usaron la camiseta en el pasado partido ante el Barco

El Arosa SC pone a la venta las camisetas especiales del 80 aniversario
María Caldas
El Rotogal Boiro se va de vacaciones con dos puntos menos que el líder

El Rotogal Boiro regresa a la senda de la victoria en A Cachada ante Valladolid por 3-0
María Caldas
El rianxeiro Erik Martín con sus medallas

El rianxeiro Erik Martín consigue cuatro medallas de oro en el Campeonato Regional
María Caldas