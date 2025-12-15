El Vilagarcía TM complica su situación en la tabla tras perder en Cantabria

El Vilagarcía se coloca penúltimo con seis puntos tras la décima jornada MONICA VILA

El Vilagarcía Tenis de Mesa no vive sus mejores horas. Los deportistas arousanos cayeron derrotados por 5-1 en su visita al Torrelavega La Finca, de Cantabria. Un resultado que deja a los vilagarcianos como penúltimos clasificados antes del parón de navidad.

En total, de los 15 juegos disputados, los vilagarcianos solo fueron superiores en seis de ellos, por lo que el resultado acabó siendo mucho más abultado en favor de los cántabros.

El primero en tropezar fue Kazeem Keke, quien estrenó el duelo ante el local Eder Vallejo. El duelo acabó yendo al quinto juego, pero a pesar de la resistencia del jugador del Vilagarcía, Vallejo selló el primer punto para Torrelavega.

Andrés Pérez se encargó de vencer por la vía rápida a Pedro Castro, poniendo el 2-0 después de tres juegos, en los que el arousano no pudo puntuar. La sorpresa llegaba en el duelo entre Marcos García y Fer Padín, y es que el arousano sentenció en tres juegos para poner el único punto del partido a favor de los visitantes.

Padín lo volvía a intentar, esta vez contra Eder Vallejo, pero el cántabro no perdonó el 4-1. Por último, Marcos García se encargó de vencer a Pedro Castro en tres juegos.