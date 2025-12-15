Mi cuenta

El Rotogal Boiro regresa a la senda de la victoria en A Cachada ante Valladolid por 3-0

A pesar de que las aspiraciones a la Copa Príncipe no se pudieron cumplir, los de Chicho llegan al parón a dos puntos del play-off. "Queda una segunda vuelta para soñar", dice el técnico

María Caldas
15/12/2025 19:15
El Rotogal Boiro se va de vacaciones con dos puntos menos que el líder
DAMIAN AVILES
El Rotogal Boiro regresa a la senda de la victoria después de pasar por encima del Valladolid en A Cachada por 3-0. Un partido contra un rival que llegaba con dos victotrias consecutivas a sus espaldas, y que empezó muy igualado, con ambos tensos y erráticos, pero un Rotogal con mayor acierto en ataque en la parte decisiva del primer set. Los de Chicho Alves fueron rebajando la ansiedad para tomar el control del encuentro.

Alan Davila volvió a ser uno de los grandes protagonistas por el conjunto local, firmando un espectacular partido en el que consiguió 18 puntos para el cuadro boirense, convirtiéndose en la figura del partido, sobre todo en ataque. “Se vio un equipo serio, nos vamos de vacaciones con dos puntos menos que el líder”, destaca Chicho Alves.

Alan Davila fue la figura referencia del partido
A pesar de que finalmente las aspiraciones a la Copa Príncipe no se hayan podido cumplir, el Rotogal Boiro afronta su última semana de entrenamiento antes del parón de navidad con el objetivo de recuperar poco a poco a aquellos jugadores que tenían molestias físicas.

 “Bajaremos un poco la intensidad. Estamos contentos con el equipo, estamos solo a dos puntos de ese play-off de ascenso y queda toda una segunda vuelta para soñar”, dice el entrenador. 

“Si queremos estar ahí, tenemos mucho que mejorar, porque todavía nos cuesta cuando tenemos que apretar en partidos tensos”, recalca Chicho.

