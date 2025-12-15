Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El rianxeiro Erik Martín consigue cuatro medallas de oro en el Campeonato Regional

El joven obtuvo la puntuación más alta de todos los competidores menores de 18 años de toda la región

María Caldas
15/12/2025 18:45
El rianxeiro Erik Martín con sus medallas
El rianxeiro Erik Martín con sus medallas
Cedida
El rianxeiro Erik Martín viajó hasta A Coruña para participar en el Campeonato Regional Xunta de Galicia. El evento tuvo lugar en el Polideportivo Sagrada Familia, que es clasificatorio para poder formar el equipo gallego que representará a la región en el Campeonato de España de Kung Fu del próximo año. 

En esta ocasión Erik obtuvo la puntuación más alta de todos los competidores menores de 18 años de edad de toda la región, consiguiendo 9,10 puntos en Kung Fu tradicional en dos categorías.

Erik Martín durante la competición
Erik Martín durante la competición
Cedida

Este joven tiene un ranking actual de 19 medallas de oro, 2 platas y 1 bronce en multitud de campeonatos interregionales, nacionales e internacionales de los últimos años.

Ahora, el rianxeiro se prepara para sus próximos retos, y es que acudirá en marzo con la selección gallega al Campeonato de España y en mayo participará con la selección española en el Campeonato de Europa en Lyon (Francia).

“Erik espera poder competir en China en el próximo Mundial, que es dentro de un año, ya que lleva desde los tres años de edad preparándose para ese reto”, indica su padre y entrenador Daniel Martín. 

Al tiempo que entrena diariamente complementa sus estudios de la ESO y practica con gran perseverancia como violinista en la Sinfónica de Pontevedra y como gaitero en  el Grupo Buxaina de Rianxo.

