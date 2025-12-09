Los deportistas del Judo Club Senin participan en una intensa jornada de Judo, Lucha Sambo y Luchas Olímpicas

Los deportistas del Judo Club Senín Cedida

Los jóvenes deportistas del Judo Club Senín- Centro Deportivo Ikigai vivieron una agenda deportiva de gran actividad y aprendizaje.

Por un lado, un grupo de cadetes del club participó en el III Stage de Luchas Olímpicas y Lucha Sambo celebrado en Avilés, acompañados por su entrenador Andrés Senín, quien además fue uno de los encargados de impartir una de las sesiones técnicas de Sambo dentro del encuentro. La concentración reunió a especialistas de diversos clubes de España y permitió a los participantes ampliar su formación, intercambiar experiencias y seguir creciendo en estas disciplinas.

Paralelamente, otro grupo de judokas del club se desplazó el domingo a la segunda jornada de la Liga Rías Altas acompañados de su entrenador Toño Gómez, donde demostraron su compromiso y progresión sobre el tatami.

La participación en esta liga continúa siendo una excelente oportunidad competitiva para los jóvenes, que siguen acumulando minutos de combate y experiencia.

El Judo Club Senín celebra el esfuerzo y la dedicación de todos los deportistas y entrenadores implicados, y continúa trabajando para fomentar los valores del judo y la lucha en la formación de sus alumnos.