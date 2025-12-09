El Natural Sport consigue el bronce en el Nacional de clubes

El Natural quedó en tercer lugar Cedida

El Natural Sport Ribeira consiguió el tercer puesto en el Campeonato de España de clubes, celebrado en La Nucia, después de cinco intensos días de competición.

"Este año no pudo ser, nos quedamos en el tercer cajón del podium, pero competimos, que es lo que importa. Toca felicitar al Campeón, My Ju Cunit que hizo un campeonato impecable todos los días", comentan desde la entidad ribeirense.

En general, el nivel de los equipos participantes fue muy elevado durante toda la competición. "Nos gusta mucho este campeonato, nos encontramos cómodos y disfrutamos mucho. Ahora toca preparar lo que nos queda y descansar un poquito", recalcan desde el Natural Sport Ribeira.

Aún así, el equipo consiguió el primer puesto en la categoría júnior femenina, el segundo puesto en la júnior general y la segunda plaza en la categoría cadete general. En la parte absoluta, por el Natural Sport Ribeira participaron en la categoría de -68kg Alejandro Páramo, Alejandro Cernadas y Ansou Ndong, y en -63kg, Anxo Vidal y Lois Tomás.

Hasta el Campeonato de España también se desplazaron deportistas del Costado TKD Boiro y del Número Phi de Caldas de Reis, entre otros.