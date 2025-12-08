El Rotogal Boiro cae con honores en un derbi de infarto ante el Vigo

El Rotogal Boiro baja a la cuarta plaza de la clasificación DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro no pudo romper la maldición en Coia. Los de Chicho Alves siguen sin ganar en una complicada cancha ante un Vigo que estuvo contra las cuerdas, y es que los boirenses cayeron con honores por 3-2 en un enfrentamiento no apto para cardíacos.

A pesar de que en el primer set los locales se mostraron superiores, en el segundo y cuarto set, los puntos de Martín Casais y Janluar Figueroa volvían a equilibrar la balanza.

Lo cierto es que el encuentro era determinante de cara a las aspiraciones para jugar la Copa Príncipe, sobre todo porque los de Chicho se encontraban a solo un punto del liderato, pero tras esta derrota descienden a la cuarta posición de la tabla con 18 puntos, a tres de los dos primeros clasificados, que se encuentran empatados a 21.

La brillante actuación de Jakub Kocvara por los locales fue otro de los puntos claves del encuentro, y es que el checo selló nada menos que 25 puntos, siendo el máximo anotador del partido.

Por parte del Rotogal Boiro, Martín Casais y Alan Dávila volvieron a ser protagonistas, anotando 19 y 15 puntos, respectivamente. Los errores de los boirenses y las buenas actuaciones de los centrales de Vigo terminaron por dinamitar un encuentro en el que los de Chicho Alves forzaron hasta el quinto set, pero de nuevo Vigo se impuso con sus jugadores extranjeros.