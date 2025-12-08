El Natural Sport Ribeira se proclama campeón de España por clubes júnior

Las deportistas del Natural Cedida

El Natural Sport viene de proclamarse campeón de España por clubes en júnior femenino. Y es que Tomasa Franco (oro), Irene Rodríguez (plata), Amy Ndong (plata), Andrea Videla (plata) y Satou Ndong (bronce) dan para el equipo local un nuevo Campeonato de Clubes.

“Ha sido un final trepidante, intenso y lleno de emoción, tres de los mejores equipos de España, el Mairena de Andalucía y el My Ju Cunit de Cataluña, junto con nuestras niñas, estábamos en liza hasta el último momento”, dicen desde la entidad ribeirense.

“Estamos muy contentos de este resultado, todavía nos quedan tres días de competición y mucho trabajo por delante. El nivel es altísimo, pero disfrutamos mucho de este campeonato. Queremos felicitar también a los precadetes Teo Millán y Matías Canle por sus medallas de bronce”, recalcan desde el Natural Sport de Ribeira.

Por otro lado, Carla Sesar encaró su primer Mundial Sub 21 en Nairobi. La deportista del Natural Sport Ribeira llegó a disputar la final, en la que se encontró con la representante de Marruecos, campeona del mundo junior, deportista con una calidad técnica, agresividad y fortaleza importantes, venciendo a Carla por 2-0. Así, la joven promesa del Natural Sport consiguió una plata en su primer Mundial.